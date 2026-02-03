Γαλλία: Το Κοινοβούλιο απέρριψε δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Μακρόν

Σύνοψη από το

  • Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε χθες Δευτέρα προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίες κατατέθηκαν με αφορμή την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος μέσω του άρθρου 49 παρ. 3 του Συντάγματος.
  • Υπέρ της πρότασης μομφής του Εθνικού Συναγερμού τάχθηκαν 135 βουλευτές, ενώ υπέρ της πρότασης των κομμάτων της αριστεράς τάχθηκαν 260 βουλευτές, αριθμός κατώτερος των 289 βουλευτών που απαιτούνται για την έγκριση.
  • Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 5% του ΑΕΠ και αύξηση κρατικών εσόδων κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως από την πρόσθετη φορολόγηση κερδών μεγάλων επιχειρήσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Το Κοινοβούλιο απέρριψε δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Μακρόν

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε χθες Δευτέρα προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που κατέθεσαν το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς – πλην Σοσιαλιστικού –, με αφορμή την απόφαση που έλαβε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί να προχωρήσει στην έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος κάνοντας χρήση του άρθρου 49 παρ. 3 του γαλλικού Συντάγματος, που του επιτρέπει να νομοθετεί ερήμην της Βουλής.

Υπέρ της πρότασης μομφής του Εθνικού Συναγερμού τάχθηκαν 135 βουλευτές, ενώ υπέρ της πρότασης των κομμάτων της αριστεράς τάχθηκαν 260 βουλευτές.

Για να εγκριθεί πρόταση μομφής στην γαλλική Εθνοσυνέλευση πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον 289 βουλευτές.

Κατά των προτάσεων τάχθηκαν το Σοσιαλιστικό και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Με βάση τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα ανέλθει σε 5% του ΑΕΠ, έναντι 5,4% το 2025.

Προβλέπεται αύξηση κρατικών εσόδων της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως από την πρόσθετη φορολόγηση κερδών μεγάλων επιχειρήσεων. Ενώ για τις κρατικές δαπάνες προβλέπεται αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά περίπου 6,5 δισεκ. ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 3 διαφορές στην φωτογραφία με τον άνδρα που διαβάζει εφημερίδα – Μόνο οι πολύ παρατηρητικοί κερδίζουν

Το αγαπημένο ρόφημα των Άγγλων που μπορεί να ρίξει την πίεση και να μειώσει τον κίνδυνο για διαβήτη

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξήθηκαν κατά 4% οι έλεγχοι το 2025 – Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

Τα ξενοδοχεία κατέθεσαν αγωγή κατά της Booking για παράνομες ρήτρες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
06:51 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ουκρανία: Παρέμβαση Έλον Μασκ για διακοπή του Starlink από τα ρωσικά drones – καμικάζι

Οι προσπάθειες του Έλον Μασκ να εμποδίσει τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τους δορυφόρους Starlink γι...
05:01 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ – Νιου Χάμσαϊρ: Παρανάλωμα πυρός κέντρο ψυχικής υγείας από διαρροή φυσικού αερίου

Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν όταν διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά σε ...
03:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο διπλωματικές «ανταλλαγές»

Aπαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών με την Αβάνα η κυβέρνησ...
02:55 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Λαβρόφ: Θεμιτοί στόχοι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα θεωρήσει την ανάπτυξη από άλλες χώρες στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομών στην Ουκρανί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα