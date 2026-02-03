Κλίμα εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς το Συνέδριο – Η ανταλλαγή «πυρών» ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη και η διάψευση των σεναρίων περί διαγραφών

Στη μέγγενη των χαμηλών δημοκοπικών πτήσεων και της εσωστρέφειας παραμένει το ΠΑΣΟΚ με την ηγετική ομάδα και την εσωκομματική αντιπολίτευση να επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους της έντασης, μετά το νέο κύμα εσωκομματικής αναταραχής. Ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει ότι ορόσημο είναι το συνέδριο του Μαρτίου στον δρόμο για τις εκλογές και τονίζει ότι δεν αμφισβητεί τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει τα σενάρια περί διαγραφών, ενώ η πλευρά Δούκα διαμηνύει ότι δεν φταίει ο αγγελιοφόρος για τα κακά μαντάτα.

«Κανείς δεν αμφισβητεί τον Πρόεδρο»

«Κανείς δεν αμφισβητεί τον Πρόεδρο. Πρέπει να γίνει αυτό πάρα πολύ ξεκάθαρο, διότι ο πρόεδρος εκλέχθηκε πριν από 18 μήνες και η δουλειά μας είναι όταν μιλάμε στα όργανα και όταν μιλάμε στο συνέδριο, να φέρνουμε τις προτάσεις που έχουμε και μετά να συνταχθούμε όλοι με τη γνώμη της πλειοψηφίας για να δώσουμε τη μάχη. Αν σταματήσουμε απο τώρα να μιλάμε, αυτό θα οδηγήσει σε ένα συνέδριο “σούπα” που θα πάμε όλοι να χειροκροτήσουμε» ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος.

Από την Χαριλάου Τρικούπη παρά την ενόχληση από τις συνεχείς αναφορές του Χάρη Δούκα σε θέματα στρατηγικής, διαψεύδουν τα σενάρια περί διαγραφών στελεχών, με πηγές κοντά στον Δήμαρχο Αθηναίων να απαντούν ότι «δεν φταίει ο αγγελιοφόρος για τα κακά μαντάτα».

«Η λογική του “εσωτερικού εχθρού” για το εσωκομματικό πεδίο παραπέμπει σε Σταλινικά κομμουνιστικά κόμματα, όχι σε ανοιχτά, σύγχρονα Σοσιαλιστικά κινήματα […] Σε κανένα κόμμα όπως είναι λογικό δεν δημιουργείται εσωστρέφεια όταν οι δημοσκοπήσεις το ευνοούν. Από εκεί και πέρα υπάρχει η συζήτηση και η ανάγκη συνθέσεων και πολιτικών συμβιβασμών. Απλά πράγματα χωρίς υπερβολικές θεωρίες συνομωσίας» ανέφερε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ.

«Υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες φθείρουν το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι πρέπει να τις ξεπεράσουμε αυτές τις συμπεριφορές. Ένα ζωντανό κόμμα έχει διαφωνίες και πολλές φορές αυτές οι διαφωνίες δεν είναι παραγωγικές και δεν κάνουν καλό στο κόμμα» δήλωσε ο Πέτρος Παππάς στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Σκληρή δουλειά και ενότητα προτάσσουν πράσινα στελέχη απέναντι στην εσωκομματική αναταραχή, προκειμένου να ανακάμψει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ.

«Το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα αυτή την στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται δουλειά και ενότητα. Να μη βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Δεν με ενδιαφέρουν πρόσωπα, με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ και η γραμμή που βγαίνει προς τα έξω» δήλωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στις 15 Φεβρουαρίου, όταν και θα συνεδριάσει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όπου κάθε στρατόπεδο αναμένεται να ξεδιπλώσει τη στρατηγική του.

Πού συμφωνούν

Από τη δική της πλευρά, η Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε οκτώ σημεία στα οποία μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει καμία διαφωνία: η σοσιαλδημοκρατική του ταυτότητα, το γεγονός ότι δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές – όχι σε «συνομοσπονδίες», η αμφίπλευρη διεύρυνση που αφορά πρόσωπα, η συνεργασία (στον δρόμο προς την κάλπη) με κόμματα και κοινωνικούς φορείς, η θεσμική και προγραμματική αντιπολίτευση, η επιλογή για μη συνεργασία με τη ΝΔ («είμαστε το αντίπαλον δέος της κυβέρνησης») και ο στόχος του πρώτου κόμματος είναι, για την επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού, σημεία στα οποία όλο το ΠΑΣΟΚ, όλα τα στρατόπεδά του έχουν συμφωνήσει. Και αυτή, ωστόσο, άφησε τις αιχμές της για τη διαχείριση της κατάστασης από όλες τις πλευρές: «Όχι, δεν συνεδριάζουν τα όργανα όσο πρέπει, αλλά αυτό είναι ένα θέμα δικό μας. Δεν απασχολεί τον ελληνικό λαό» ανέφερε για όσα έχουν ακουστεί για τις σπάνιες συνεδριάσεις των οργάνων.