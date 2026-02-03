Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής Καρδιολογίας και επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 84 ετών ο Γιώργος Παρχαρίδης, ομότιμος καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μία σπουδαία μορφή του ποντιακού ελληνισμού.

Ο Γιώργος Παρχαρίδης είχε διατελέσει επί σειρά ετών Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων.

Την θλιβερή είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του, Στάθης, με ανάρτησή του στα social media. Όπως αναφέρει, ο Γιώργος Παρχαρίδης έφυγε σήμερα από τη ζωή ύστερα από μάχη εννέα μηνών. «Μας άφησε για να βρει τη μητέρα μας», γράφει χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παρχαρίδης

Ο Γιώργος Παρχαρίδης γεννήθηκε το 1942 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης και από τα καπνοχώραφα έφτασε στα ύψιστα αξιώματα της ιατρικής και της καρδιολογίας, και υπηρέτησε τα κοινά των Ποντίων για πέντε δεκαετίες από όλες τις θέσεις ευθύνης που βρέθηκε.

Το 1960 εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε ύστερα από έξι χρόνια. Όντας φοιτητής, διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών τα χρόνια 1963 – 1967. Ακολούθησε ο στρατός και το αγροτικό ιατρείο στο χωριό Μεταξά Σερβίων Κοζάνης.

Το 1971 ξεκίνησε την ειδικότητα της παθολογίας και της καρδιολογίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και δύο χρόνια αργότερα, το 1973, διορίστηκε πανεπιστημιακός βοηθός.

Την επόμενη χρονιά πήρε την ειδικότητα της παθολογίας και το 1975 την ειδικότητα της καρδιολογίας. Παράλληλα, από το 1972 συμμετείχε στο Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης με εξαίρεση τη δίχρονη μετεκπαίδευσή του στο Λονδίνο τα έτη 1978-1979. Από το 1981 ως το 1984, διετέλεσε πρόεδρος αυτής και αργότερα επίτιμος πρόεδρός της.

Το 1981 αναγορεύτηκε λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και το 1985 προήχθη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Την ίδια χρονιά ορίστηκε πρόεδρος του Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου του ποντιακού ελληνισμού.

Το 1992 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας και το 2001 Τακτικός Καθηγητής Καρδιολογίας.

Το 2003 εξελέγη πρόεδρος του πρώτου οργανωτικού συνεδρίου των πρωτοβάθμιων σωματείων και πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Την επόμενη χρονιά, το 2004, εξελέγη πρόεδρος της ΠΟΕ, θέση την οποία διατήρησε για τρεις τριετίες.

Κατά το διάστημα αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται με την επιστήμη του. Από το 2006 μέχρι το 2009 ήταν διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ κι Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας του ΑΠΘ μετά το 2009.

Διατέλεσε πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος από το 1992 – 1998 και πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Ελλάδος κατά το διάστημα 2011 – 2013. Την ίδια χρονιά εκλέχτηκε και πρόεδρος της ΔΙΣΥΠΕ, ενώ στις εκλογές της ΠΟΕ το Δεκέμβρη του 2016 ψηφίστηκε ομόφωνα επίτιμος πρόεδρός της. Αποχώρησε από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο το 2017, με τη λήξη της θητείας του στο ΔΙΣΥΠΕ.

Τη δεκαετία του 1960, όταν η ποντιακή διάλεκτος ήταν υπό διωγμό και πολλοί δεν τολμούσαν να τη μιλούν, ο Γιώργος Παρχαρίδης ως πρόεδρος των Ποντίων Φοιτητών της Θεσσαλονίκης μαζί με άλλους Πόντιους φοιτητές πάλεψαν κι αύξησαν τα μέλη του Συλλόγου από 40 σε 1.000. Αργότερα, η χούντα του 1967 διέλυσε δυστυχώς τον Σύλλογο, ο οποίος κι επανιδρύθηκε ύστερα από την πτώση της, όπως αναφέρει η «Μακεδονία».