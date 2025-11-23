Φαίδρα Δρούκα: «Όταν είσαι κοντά και το ζεις το παιδί σου, βλέπεις διαφορές»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» βρέθηκε η Φαίδρα Δρούκα, μιλώντας για την πορεία της στην υποκριτική, η οποία ξεκίνησε από τα μαθητικά της χρόνια και εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως η αγάπη της για το θέατρο γεννήθηκε πολύ νωρίς, ενώ η πρώτη της επαγγελματική εμπειρία ήρθε σχεδόν αμέσως μετά το σχολείο. «Η υποκριτική μπήκε στη ζωή μου πολύ νωρίς, όταν τελείωσα το σχολείο και προέκυψε μια ταινία, το “Άντε Γεια”, όπου ήμουν μαθήτρια. Στην τρίτη λυκείου έκανα τα γυρίσματα και μετά μπήκα στη σχολή. Αμέσως βρήκα δουλειά στο Εθνικό. Κύλησε όλο πολύ γρήγορα. Η μία δουλειά έφερνε την άλλη και ξεκίνησα ευτυχώς σε μικρή ηλικία. Δεν ξέρω αν σε μεγαλύτερη ηλικία θα μπορούσα να το υποστηρίξω», είπε χαρακτηριστικά η Φαίδρα Δρούκα.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση με τον έφηβο γιο της, εξηγώντας πως οι αλλαγές στην εφηβεία είναι απολύτως φυσιολογικές, όταν υπάρχει γνήσια επικοινωνία και δεσμός. «Όταν υπάρχει μια ουσιαστική σχέση με τα παιδιά, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που είναι υγιείς και αυτονόητες ότι θα συμβούν. Δεν είναι ότι ξαφνικά, μόλις ένα παιδί γίνει 13 χρονών και έχει γενέθλια, αλλάζει και παθαίνει κάτι. Όταν είσαι κοντά και ζεις το παιδί σου, βλέπεις διαφορές, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα», τόνισε η ίδια.