  • Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα αναμένεται να διεξαχθούν αύριο στο Ομάν, και όχι στην Τουρκία, αναφέρουν αραβικές πηγές που επικαλείται ο ρεπόρτερ Μπαράκ Ραβίντ.
  • Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα για τη μεταφορά των συνομιλιών στο σουλτανάτο του Ομάν.
  • Παραμένει υπό συζήτηση η συμμετοχή αραβικών και άλλων μουσουλμανικών κρατών, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις, εκφράζοντας την ελπίδα για επίτευξη συμφωνίας.
Enikos Newsroom

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν αύριο στο Ομάν κι όχι στην Τουρκία, αναφέρουν αραβικές πηγές

Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας πλέον προγραμματίζεται να γίνουν αύριο στο Ομάν, και όχι στην Τουρκία, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω X ο Ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον κ. Ραβίντ.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ενεργή διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αποτρέψει μια γενικευμένη στρατιωτική σύρραξη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει πως «αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα συμβούν πολύ κακά πράγματα», αναφερόμενος στην τεράστια αμερικανική ναυτική δύναμη που έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή.

Πηγή: Reuters

