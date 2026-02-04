Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 16 νεκροί, ανάμεσα τους τέσσερα παιδιά, σε ανατροπή λεωφορείου

Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 16 νεκροί, ανάμεσα τους τέσσερα παιδιά, σε ανατροπή λεωφορείου

Πολύνεκρο τροχαίο συνέβη στη βορειοανατολική Βραζιλία, καθώς τουλάχιστον 16 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Το όχημα μετέφερε περίπου 60 άτομα που επέστρεφαν από προσκύνημα όταν συνετρίβη σε μια απότομη στροφή ενός αυτοκινητόδρομου στην αγροτική ενδοχώρα της πολιτείας Αλαγκόας το πρωί της Τρίτης.

Τέσσερα παιδιά ήταν μεταξύ των νεκρών, ενώ από την ανατροπή, αρκετοί επιβάτες εκσφενδονίστηκαν εκτός οχήματος κι άλλοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Ορισμένοι επιζώντες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Πλατφόρμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα λεωφορείο γυρισμένο στο πλάι, με συντρίμμια να το περιβάλλουν και ομάδες έκτακτης ανάγκης στο σημείο.

Σύμφωνα με τις αρχές ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επτά γυναίκες, πέντε άνδρες και τέσσερα παιδιά. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα περιστατικό «ιδιαίτερα σύνθετο».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το λεωφορείο επέστρεφε από τις εορταστικές εκδηλώσεις της Παναγίας της Καντελάρια, θρησκευτικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου στην πολιτεία Σεαρά και προσελκύει χιλιάδες πιστούς.

Οι επιζώντες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, όπου συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Ο κυβερνήτης της Αλαγκόας, Πάουλο Ντάντας, κήρυξε τριήμερο πένθος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων. «Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στις οικογένειες και τους φίλους τους σε αυτή τη στιγμή ανείπωτου πόνου», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στη Βραζιλία. Τον Οκτώβριο του 2025, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιο περιστατικό με λεωφορείο στην πολιτεία Περναμπούκο.

Πηγές: AFP, BBC

