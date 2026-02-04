Ανεβαίνει ξανά η ένταση στην Παλαιστίνη: Ένας 24χρονος νεκρός στη Δυτική Όχθη – Ο Νετανιάχου αποκλείει ρόλο στη Γάζα για την Παλαιστινιακή Αρχή

Ανεβαίνει ξανά η ένταση στην Παλαιστίνη, καθώς ένας 24χρονος Παλαιστίνιος, ο Σαΐντ Νάελ Σαΐντ αλ Σέιχ πυροβολήθηκε θανάσιμα και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη πόλη Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, με έδρα τη Ραμάλα.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του δημόσιου νοσοκομείου στην Ιεριχώ, ο Ριάντ Έιντ.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι μέλη του, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον τομέα όπου βρίσκεται η Ιεριχώ, είδαν «τρομοκράτες που πετούσαν πέτρες προς την κατεύθυνσή τους» κι αντέδρασαν ανοίγοντας πυρ με αποτέλεσμα «τρομοκράτης να εξαλειφθεί», χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός στις τάξεις του.

Την ίδια στιγμή ένας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στη συνοικία Τούφα της πόλης της Γάζας, κι άλλο ένα παιδί από την Παλαιστίνη, ο Μουχάμαντ Σεχάντεχ Αμπού Χουντάιντ, υπέκυψε στα τραύματά του που υπέστη πριν από αρκετές ημέρες σε ισραηλινό βομβαρδισμό της περιοχής αλ-Μαουάσι κοντά στην πόλη Χαν Γιουνί, στα νότια του θύλακα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Το Aljazeera επίσης αναφέρει ότι παλαιστίνιες γυναίκες, οι οποίες ήταν μεταξύ των λίγων ανθρώπων που επέστρεψαν στη Γάζα μετά την επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα από το Ισραήλ βάσει της εκεχειρίας του περασμένου έτους, περιέγραψαν ότι τους έδεσαν τα μάτια, τους έβαλαν χειροπέδες και τις ανέκριναν οι ισραηλινές δυνάμεις καθώς προσπαθούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Νετανιάχου: Σίγουρα εκτός της διακυβέρνησης στη Γαζα η Παλαιστινιακή Αρχή

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ιερουσαλήμ ότι «η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα εμπλακεί στη διακυβέρνηση της Λωρίδας με κανέναν τρόπο», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Νετανιάχου.

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε το Ισραήλ να εγκαταλείψει τη νομοθεσία που θα επέκτεινε τη χρήση της θανατικής ποινής, προειδοποιώντας ότι τα μέτρα θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο και «θα εδραίωναν περαιτέρω το σύστημα απαρτχάιντ του Ισραήλ» εναντίον των Παλαιστινίων.

Ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, και συνεχίζεται παρά την ανακωχή σε ισχύ από 10η Οκτωβρίου 2025 στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

Τουλάχιστον 1.033 Παλαιστίνιοι, άμαχοι και μέλη ενόπλων οργανώσεων, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στη Δυτική Όχθη από στρατιώτες και ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι ισραηλινές αρχές καταμετρούν 45 Ισραηλινούς, στρατιωτικούς και πολίτες, που έχουν σκοτωθεί κατά την ίδια περίοδο.

Η Δυτική Όχθη καταλήφθηκε από τον στρατό του Ισραήλ στον πόλεμο των έξι ημερών το 1967 και παραμένει υπό κατοχή έκτοτε.