Έρευνα: Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Περικοπές και σε βασικά αγαθά

  • Έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο τους εισόδημα δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα, με πάνω από τα μισά να αναγκάζονται να κάνουν περικοπές ακόμη και για βασικές ανάγκες.
  • Οι πωλήσεις στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς σχεδόν 4 στα 10 προϊόντα που αγοράζονται είναι πλέον κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, σηματοδοτώντας αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά.
  • Η διεύρυνση των περιορισμών κατανάλωσης σε βασικές κατηγορίες είναι ανησυχητική, με το 45% να περιορίζει την κατανάλωση κρέατος και σημαντικές περικοπές σε τυποποιημένα τρόφιμα και αρτοσκευάσματα.
Με την ακρίβεια σε βασικά αγαθά να συνεχίζεται η πλειονότητα των νοικοκυριών προσπαθεί να βρει τρόπους για να μειώσει τις δαπάνες της.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος έξι στα δέκα νοικοκυριά  δηλώνουν ότι το μηνιαίο τους εισόδημα δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα και επαρκεί, κατά μέσο όρο, μόλις για 18 ημέρες. Πάνω από τα μισά νοικοκυριά αναγκάζονται να κάνουν περικοπές ακόμη και για βασικές ανάγκες, ενώ η αδυναμία αποταμίευσης είναι σχεδόν καθολική. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα συνεχίζει να συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα, οδηγώντας σε περιορισμό δαπανών για ψυχαγωγία και ένδυση.

Αυξάνονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Την ίδια ώρα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε οι πωλήσεις στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με σχεδόν 4 στα 10 προϊόντα που αγοράζονται να είναι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σημειώνεται ωστόσο ότι η ανάπτυξη της ιδιωτικής ετικέτας τροφοδοτείται επίσης με τις σημαντικές βελτιώσεις και τις επεκτάσεις των κωδικών ιδιωτικής ετικέτας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η έρευνα του ΟΠΑ αποκαλύπτει τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά με έμφαση στον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ανατιμήσεις των προϊόντων καθημερινής χρήσης έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.

Για παράδειγμα, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές μειώνουν τις αγορές τους και στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα. Επίσης στην έρευνα καταγράφεται ότι το ποσοστό των καταναλωτών που έχουν αποφασίσει ποια μάρκα θα ψωνίσουν από πριν είναι το χαμηλότερο που έχει μετρηθεί ποτέ στα 21 χρόνια που διεξάγεται η έρευνα.

Η τιμή, η ποιότητα, οι προσφορές και η ελληνική προέλευση είναι τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής προϊόντων. Τα κριτήρια αυτά παραμένουν διαχρονικά στις πρώτες 4 θέσεις στις ετήσιες έρευνες του εργαστηρίου μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στα απολύτως απαραίτητα

Οι καταναλωτές κυρίως στρέφονται σε φθηνότερες και λιγότερες αγορές. Είναι ενδεικτικό ότι οι 4 στους 10 δηλώνουν ότι περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προϊόντα ενώ ο 1 στους 10 καταναλωτές δηλώνει ότι δεν μπορεί να αγοράσει ούτε τα στοιχειώδη. Το πιο ανησυχητικό εύρημα της έρευνας είναι η διεύρυνση των περιορισμών κατανάλωσης σε βασικές κατηγορίες.

Και μάλιστα με σημαντική επιδείνωση στους περιορισμούς κατανάλωσης σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες: Το 45% δηλώνει ότι περιορίζει την κατανάλωση κρέατος από 36% πέρυσι, το 42% τα τυποποιημένα τρόφιμα από 26% πέρυσι, το 52% τα αναψυκτικά από 28% πέρυσι, το 44% τα αλκοολούχα ποτά από 62% πέρυσι, ενώ ακόμη και το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα εμφανίζουν αυξημένες περικοπές, στο 24% από 11% πέρυσι.

