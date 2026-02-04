Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω έργων ανάπλασης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος σήμερα (4/2) και αύριο (5/2), λόγω εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Α΄ Φάση).

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, από τις 10.00΄ έως τις 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:

  • Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.
  • Από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έως τη συμβολή με την οδό Αιγέως, σε τμήμα μέγιστου μήκους 30 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κάθε ρεύματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

08:42 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Οινουσσών στον Realfm 97,8: «Είναι τραγικό συμβάν – Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης μεταναστών στη Χίο»

Για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετά το σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε σκάφος του Λ...
08:14 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο: «Το ταχύπλοο προσέκρουσε στην δεξιά πλευρά του σκάφους μας, ανετράπη και βυθίστηκε»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό, για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ...
08:03 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το α' εξάμηνο για το πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική του Θεάτρου»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρι...
07:55 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χίος: Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενων, μετά το σοβαρό επεισό...
