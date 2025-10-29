Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» για επισκευή οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου που έχουν υποστεί φθορές

«Ξηλώνονται» για επισκευή «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου που έχουν υποστεί φθορές

«Ξηλώνονται» για να επισκευαστούν δεκατρείς από τις «Ομπρέλες» του διάσημου, αγαπημένου και πολυφωτογραφημένου γλυπτού του Γιώργου Ζογγολόπουλου, που βρίσκεται στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι «Ομπρέλες» έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και θα χρειαστεί, μαζί με άλλες τέσσερις που βρίσκονται εδώ και καιρό στις αποθήκες του δήμου, να ταξιδέψουν στην Αθήνα προκειμένου να γίνει η απαραίτητη συντήρηση από τους υπεύθυνους του Ιδρύματος Ζογγολόπουλου.

Η επιχείρηση για το ξεστήσιμο των Ομπρελών ξεκίνησε από το πρωί στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ενώ η ακριβής ζημιά θα διαπιστωθεί από τους ειδικούς. Εκτιμάται, πάντως, πως πιο σοβαρή είναι η κατάσταση μίας Ομπρέλας που έπεσε πέρσι τα Χριστούγεννα στη διάρκεια έντονης κακοκαιρίας.

Οι περισσότερες φθορές καταγράφονται στις «Ομπρέλες» που βρίσκονται χαμηλά του γλυπτού, καθώς ο κόσμος κρατιέται από αυτές για να φωτογραφηθεί. Επίσης, προβλήματα δημιουργήθηκαν από τις σιδερένιες κλειδαριές που κρεμούν κάποιοι επισκέπτες στο γλυπτό, σε μια προσπάθεια να «κλειδώσουν» την αγάπη τους, αλλά και από τις καιρικές συνθήκες. Εργασίες επισκευής αναμένεται να γίνουν και στις «βροχές», τις μεταλλικές βέργες που υπάρχουν στο γλυπτό για να θυμίζουν τη βροχή που πέφτει επάνω στις ομπρέλες, και οι οποίες είναι επικίνδυνες για τυχόν ατυχήματα. Επιπλέον, ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει ένα καλό καθάρισμα για να λάμψουν και πάλι σαν καινούργιες.

Το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου έχει ύψος 13 μέτρα και βρίσκεται τοποθετημένο στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Πρόκειται για μία εικαστική σύνθεση από ανοξείδωτο χάλυβα, που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη από το 1997, όταν και εγκαταστάθηκε, με αφορμή τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τη μεταφορά των «Ομπρελών» από το ύψος του Ναυτικού Ομίλου στην ειδικά διαμορφωμένη ξύλινη εξέδρα, πλησίον του αγάλματος του Μέγα Αλέξανδρου, το γλυπτό αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο και έχει γίνει από τα πιο αγαπητά για τους Θεσσαλονικείς αλλά και για όλους τους τουρίστες.

Πηγή: ΑΠΕ

