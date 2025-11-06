Λατινοπούλου: Πρωτοφανές περιστατικό την ώρα που μιλούσε σε εκπομπή – Δείτε βίντεο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη την ώρα που η Αφροδίτη Λατινοπούλου έδινε συνέντευξη στο One Channel.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι αυξάνεται ο πληθυσμός των φανατικών μουσουλμάνων και ισλαμιστών. «Θα δώσω τον δικό μου αγώνα για να μην γίνει η Ελλάδα, Καμπούλ. Εάν κάποιοι θέλουν την Ελλάδα, Καμπούλ, απορώ, γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους, να πάνε στο Καμπούλ…».

Εκείνη την στιγμή ακούστηκε μία φωνή δυνατά να λέει: «αυνανιστείς».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο δημοσιογράφος σταμάτησαν να μιλούν και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβη. Τότε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε: «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…».