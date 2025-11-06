Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει ο Γιώργος Γεωργαντάς – Την επόμενη εβδομάδα θα προσέλθει ο Σ. Λιβανός

Enikos Newsroom

πολιτική

Εξεταστική Επιτροπή- ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά, ενώ την άλλη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσει ο επίσης πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός.

Η διαδικασία ξεκίνησε με κατάθεση του κ. Γεωργαντά την Εξεταστική Επιτροπή που εξετάζει την υπόθεση του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χθες κατέθεσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης. Ο πρώην υπουργός είπε ότι δεν έδωσε ποτέ σε κανένα και καμία εντολή να διαπράξει κάποιο αδίκημα ή να κάνει πράσινα, τα κόκκινα δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Καμία συνομιλία δική μου ή του κ. Βορίδη, κανένα αποδεικτικό στοιχείο και καμία αξιολόγηση για έκνομη ενέργεια μου δεν υπάρχει στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελία που διαβίβασε, χωρίς αξιολόγηση, στη Βουλή. Έρχομαι ως μάρτυρας να καταθέσω όχι ως κατηγορούμενος να καταθέσω για να συνδράμω στο έργο της Επιτροπής», τόνισε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

 

σχολίασε κι εσύ

