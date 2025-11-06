Ειδικός στη μακροζωία αποκαλύπτει: «Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθώ είναι καλύτερο από την έντονη άσκηση»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η μακροζωία δεν εξαρτάται μόνο από τη διατροφή και τα γονίδια. Η σωστή προσέγγιση στην άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο Dr. Peter Attia, γιατρός, ερευνητής και ειδικός στη μακροζωία, αποκαλύπτει πώς ένα ρεαλιστικό και ευέλικτο πρόγραμμα γυμναστικής μπορεί να μεταμορφώσει το σώμα και το μυαλό, χωρίς υπερβολές. Σύμφωνα με τον ειδικό, η σταθερή καθημερινή κίνηση προσφέρει περισσότερα οφέλη από τις έντονες προπονήσεις.

Μακροζωία: Σεφ μοιράζεται μία συνταγή με έμπνευση από τις «Μπλε ζώνες» που μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε μέχρι τα 100

Το πρόγραμμα γυμναστικής με μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία

Ο Dr. Peter Attia, ένας από τους πιο γνωστούς ειδικούς στη μακροζωία και την πρόληψη ασθενειών, τονίζει ότι το πρόγραμμα άσκησης πρέπει να προσαρμόζεται στο διαθέσιμο χρόνο κάθε εβδομάδας και ότι ακόμα και η ελάχιστη καθημερινή κίνηση μπορεί να αποφέρει εντυπωσιακά οφέλη για την υγεία.

Η προσέγγιση του Dr. Attia στην άσκηση

«Είμαι 101 ετών και αποδίδω τη μακροζωία μου σε 1 απλή συνήθεια» – Η απάντηση μιας γυναίκας όταν την ρωτούν ποιο είναι το μυστικό της υγείας της

Σε συνέντευξή του στο 60 Minutes, ο γιατρός, απόφοιτος του Stanford και συγγραφέας του best seller “Outlive: The Science and Art of Longevity” μίλησε για τη δική του ρουτίνα προπόνησης και τη φιλοσοφία του γύρω από την άσκηση. «Πηγαίνω στο γυμναστήριο και σηκώνω βάρη 3 φορές την εβδομάδα, ενώ κάνω cardio 4 έως 6 φορές. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι είναι ο χρόνος», αποκάλυψε ο ίδιος

Καθημερινή κίνηση ή έντονη άσκηση;

Σύμφωνα με τον Dr. Attia, δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε τις δύο προσεγγίσεις. Το μυστικό είναι η ευελιξία: «Αντί να ρωτάμε ποια άσκηση είναι καλύτερη, ρωτάω τους ασθενείς μου: “Πόσο χρόνο μπορείς να διαθέσεις αυτή την εβδομάδα;” Μην κάνεις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, κάθε εβδομάδα είναι διαφορετική. Αν έχεις στη διάθεσή σου 90 λεπτά, προσαρμόζουμε το πρόγραμμα. Αν την επόμενη εβδομάδα έχεις 3 ώρες, αλλάζουμε το πλάνο». Η μέθοδος αυτή, όπως εξηγεί, περιορίζει το άγχος και κάνει την άσκηση ρεαλιστική και βιώσιμη.

Για να εξηγήσει καλύτερα τη φιλοσοφία του, ο Dr. Attia κάνει μια απλή παρομοίωση: «Όπως αποταμιεύεις χρήματα για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, έτσι “επενδύεις” στην άσκηση για να έχεις υγεία και δύναμη στα επόμενα χρόνια της ζωής σου. Η διαφορά είναι ότι με την άσκηση βλέπεις αποτελέσματα και στο παρόν». Μάλιστα, σημειώνει ότι: «Κάποιος που δεν γυμνάζεται καθόλου, αν ξεκινήσει τρεις προπονήσεις των 30 λεπτών την εβδομάδα, μέσα σε 6 εβδομάδες θα νιώσει άλλος άνθρωπος».

Μικρή καθημερινή κίνηση = μεγάλα οφέλη για την υγεία

Η φιλοσοφία του Dr. Attia συμβαδίζει με τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες, που δείχνουν ότι η σταθερή καθημερινή κίνηση, ακόμα και ελαφριά (περπάτημα, διατάσεις, ποδήλατο ή yoga), συμβάλλει στη μακροζωία, στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 60 Minutes (@60minutes)

12:00 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

