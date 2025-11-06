Πάνος Ρούτσι: Δεν πιστεύω ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή «κύμα»

Αρνητικός εμφανίστηκε ο Πάνος Ρούτσι στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πολιτικού κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή “κύμα».

«Από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή “κύμα”. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει κάποιο κόμμα ή “κύμα” θα είναι καταστροφικό για εμάς» ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πατέρας του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Και πρόσθεσε πως δεν αμφισβητεί αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος, «αλλά μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι».

Σε ερώτηση για το αν θα υποστήριζε κάποιο κίνημα στο οποία θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού απάντησε «όχι, δεν νομίζω» και πρόσθεσε ότι «θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως: «Θα έβλεπα ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τα Τέμπη γιατί ο αγώνας μας θα ήταν εντελώς καθαρός μέχρι τότε».