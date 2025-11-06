Πάνος Ρούτσι: Δεν πιστεύω ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή «κύμα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρούτσι

Αρνητικός εμφανίστηκε ο Πάνος Ρούτσι στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πολιτικού κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή “κύμα».

«Από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή “κύμα”. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει κάποιο κόμμα ή “κύμα” θα είναι καταστροφικό για εμάς» ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πατέρας του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Και πρόσθεσε πως δεν αμφισβητεί αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος, «αλλά μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι».

Σε ερώτηση για το αν θα υποστήριζε κάποιο κίνημα στο οποία θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού απάντησε «όχι, δεν νομίζω» και πρόσθεσε ότι «θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως: «Θα έβλεπα ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τα Τέμπη γιατί ο αγώνας μας θα ήταν εντελώς καθαρός μέχρι τότε».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υγιές έντερο: 8 τροφές με περισσότερα πρεβιοτικά από ένα συμπλήρωμα διατροφής

Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των φυσικοθεραπευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ιόνιο: Συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες υπέγραψε η Exxon Mobil με την Helleniq Energy και την Energean

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 24 Νοεμβρίου

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε τη μουσική σας ψυχή – Είστε αισιόδοξος, σκεπτικιστής ή πραγματιστής;

Τι σημαίνει η φράση «γαίαν έχοι ελαφράν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:04 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κ...
13:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Στους δρόμους υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί – Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας

Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί βρίσκονται σήμερα (6/11) στους δρόμους της Α...
13:33 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στην Κάρπαθο – «Τι είναι αυτό ρε; Είναι 5 μέτρα» – Δείτε βίντεο

Την εμφάνισή του έκανε το πρωί της Τετάρτης (05/11) ένας καρχαρίας στη θαλάσσια περιοχή της Κα...
11:57 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Η περιγραφή του αδελφού της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για τη μοιραία συμπλοκή – «Δεν είχαμε στήσει ενέδρα στον Φανούρη»

Στην εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, μίλησε ο αδελφός της 56χρονη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς