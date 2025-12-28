Ιωάννης Παπαζήσης: Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ την ανωτερότητα του σκηνοθέτη απέναντι στον ηθοποιό

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν καλεσμένος ο ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης σήμερα (28/12) το πρωί, με αφορμή το νέο θεατρικό του εγχείρημα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που αποχώρησε από παράσταση. «Η αλήθεια είναι ότι έχω φύγει από παράσταση, μια φορά, γιατί υπήρχε μια συμπεριφορά που δεν μπορούσα να την ανεχτώ. Τότε δεν ήταν η τοξικότητα στο μυαλό μου, σήμερα όμως έχει πάρα αυτή τη μορφή».

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, μια ακόμη φορά, αυτή ήταν και η επιλογή μου τα επόμενα χρόνια, υπήρχε αντίδραση. Δεν είμαι, ξαναλέω δυστυχώς, καλός στο να μπορώ να συγκρατήσω το δίκιο που με διακατέχει πολλές φορές. Αντέδρασα, κατέβηκα από τη σκηνή και νομίζω ότι ήμουν έτοιμος να μαλώσουμε πολύ άσχημα».

«Όχι την ώρα της παράστασης, την ώρα της πρόβας. Μου ζήτησε όμως συγγνώμη. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ την ανωτερότητα του σκηνοθέτη απέναντι στον ηθοποιό, δεν μπορώ να την συνειδητοποιήσω μέχρι και σήμερα».