Ιωάννης Παπαζήσης: Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ την ανωτερότητα του σκηνοθέτη απέναντι στον ηθοποιό

Σύνοψη από το

  • Ο ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» σήμερα το πρωί, μιλώντας για το νέο του θεατρικό εγχείρημα.
  • Αποκάλυψε ότι «έχω φύγει από παράσταση, μια φορά, γιατί υπήρχε μια συμπεριφορά που δεν μπορούσα να την ανεχτώ», γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια πρόβας.
  • Ο Παπαζήσης επεσήμανε πως «δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ την ανωτερότητα του σκηνοθέτη απέναντι στον ηθοποιό, δεν μπορώ να την συνειδητοποιήσω μέχρι και σήμερα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννης Παπαζήσης

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν καλεσμένος ο ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης σήμερα (28/12) το πρωί, με αφορμή το νέο θεατρικό του εγχείρημα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που αποχώρησε από παράσταση. «Η αλήθεια είναι ότι έχω φύγει από παράσταση, μια φορά, γιατί υπήρχε μια συμπεριφορά που δεν μπορούσα να την ανεχτώ. Τότε δεν ήταν η τοξικότητα στο μυαλό μου, σήμερα όμως έχει πάρα αυτή τη μορφή».

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, μια ακόμη φορά, αυτή ήταν και η επιλογή μου τα επόμενα χρόνια, υπήρχε αντίδραση. Δεν είμαι, ξαναλέω δυστυχώς, καλός στο να μπορώ να συγκρατήσω το δίκιο που με διακατέχει πολλές φορές. Αντέδρασα, κατέβηκα από τη σκηνή και νομίζω ότι ήμουν έτοιμος να μαλώσουμε πολύ άσχημα».

«Όχι την ώρα της παράστασης, την ώρα της πρόβας. Μου ζήτησε όμως συγγνώμη. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ την ανωτερότητα του σκηνοθέτη απέναντι στον ηθοποιό, δεν μπορώ να την συνειδητοποιήσω μέχρι και σήμερα».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

«Ελλάδα 2035»: Αυτός είναι ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για την Περιφέρεια: Τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και το πακέτο παρεμβ...

Νέο κρατικό επίδομα γέννησης ύψους έως και 3.000 ευρώ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:17 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Και ο Θεός έπλασε τη… Μπριζίτ Μπαρντό: Η κινηματογραφική ζωή και η αγάπη για τα ζώα – «Είναι εύκολα θηράματα, όπως ήμουν εγώ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου»

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία απασχόλησε τα φώτα της δημοσιότητας από 15 ετών, και το όνομά της έ...
15:33 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: Οι απογοητεύσεις στη ζωή της και ο μόνος αγώνας που ήθελε να δώσει – «Ήμουν πολύ χαρούμενη, πολύ πλούσια και πολύ δυστυχισμένη»

Η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται...
14:15 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ζωή και η καριέρα ενός μύθου που έγινε συνώνυμο της ομορφιάς – Ποια ήταν η θρυλική «Μπεμπέ»

Στην εκπνοή του 2025, μία από τις ομορφότερες γυναίκες που έχουν περάσει από τον χώρο του θεάμ...
11:54 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Βίκυ Καγιά: «Μου είχε λείψει να γυρίσω πίσω στον εαυτό μου» – Η αναφορά στο ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση

Στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη μίλησε η Βίκυ Καγιά, με τις δηλώσεις της να προβάλ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα