Η Τουρκία καίγεται περισσότερο για κινητήρες παρά για F-35

Η Τουρκία επιθυμεί διακαώς να προμηθευτεί κινητήρες για τα μαχητικά της, περισσότερο από τα F-35 αλλά και τα κιτ αναβάθμισης των F-16 ή την πρόσκτηση νέων. Είναι οι κινητήρες που θα δώσουν πνοή όχι μόνο στα σχέδιά της αλλά και στην αμυντική της βιομηχανία και τις στρατηγικές εξαγωγές.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Ερντογάν στην επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο έδωσε μεγαλύτερο επικοινωνιακό βάρος σε δύο προγράμματα, που γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι καμένα χαρτιά. Τα F-35 και τα κιτ αναβάθμισης των F-16 ξέρει ότι δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ. Όμως έδωσε την μεγαλύτερη βαρύτητα επικοινωνιακά ώστε να καταφέρει να περάσει σιωπηλά τον μεγάλο της πόθο. Το δικαίωμα παραγωγής και εξαγωγής των κινητήρων F-110 της General Electric. Πρόκειται για τους κινητήρες που εφοδιάζονται τα F-16.

Όμως, ο λόγος που θέλει διακαώς τα πλήρη δικαιώματά τους η Τουρκία είναι γιατί τους έχει δανειστεί για το υπό εξέλιξη εγχώριας κατασκευής μαχητικό ΚΑΑΝ.

Πρόκειται για το δικινητήριο μαχητικό που έχει σχεδιάσει και αναπτύσσει η τουρκικής ΤΑΙ (Turkish Airspace Industry) και ήδη έχει αρχίσει να κλείνει εξαγωγικές συμφωνίες.

Όμως, χωρίς τα πλήρη δικαιώματα παραγωγής και πώλησης των κινητήρων με το μαχητικό της, η Άγκυρα θα είναι πάντα εξαρτώμενη από την Ουάσιγκτον και γνωρίζει ότι μπορεί να επαναληφθεί η ιστορία με επίσης εγχώριας κατασκευής ελικόπτερα ΑΤΑΚ Τ-129.

Πριν από χρόνια, η Τουρκία κατάφερε να αγοράσει το σχέδιο από το ιταλικό ελικόπτερο Agusta A129 Mangusta. Όμως εφοδιαζόταν με αμερικανικής προέλευσης κινητήρες.

Το 2018 το Πακιστάν έκανε μία παραγγελία 30 ελικόπτερων, που τότε αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιτυχίες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Όμως τον Ιανουάριο του 2022, στο πλαίσιο των κυρώσεων του νόμου CAATSA, το Αμερικανικό Κογκρέσο έθεσε μπλόκο στην εξαγωγή των κινητήρων, παρότι κατασκευάζονταν στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η παραγγελία από το Πακιστάν και τελικά η Τουρκία να στραφεί προς την Ιταλία για κινητήρες προκειμένου να την εκτελέσει.

Στην Τουρκία, το αντιπολιτευτικό – κεμαλικό CHP ξεσπαθώνει εναντίον του Ερντογάν, με τον πρώην πρέσβη της Τουρκίας στις ΗΠΑ, Ναμίκ Ταν, να στοχοποιεί τον υπουργό εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, λέγοντας χαρακτηριστικά «Μύθος το “εγχώριο και εθνικό” KAAN». Όπως τονίζει το θέμα προμήθειας των κινητήρων θα πρέπει να θεωρείται χαμένη υπόθεση, που σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να ψάξει λύση προς την Ρωσία, την Κίνα ή την Κορέα, από την οποία η ήδη έχει εισπράξει αρνητική απάντηση.

Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για τα f-16 αποκάλυψε και ο γαμπρός του Ερντογάν (είναι παντρεμένος με την κόρη του Sümeyye) ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, ιδιοκτήτης της BAYKAR, που κατασκευάζει και τα ομώνυμα drones BAYRAKTAR. Όπως τόνισε, η Τουρκία θα πρέπει να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην ανάπτυξη του ΚΑΑΝ.