ΗΠΑ: Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς σε ξυλεία και έπιπλα – Σε ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα (29/9) προεδρικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται δασμοί 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% σε μπάνια, ντουλάπια κουζίνας και ταπετσαρισμένα ξύλινα προϊόντα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δόθηκε στη δημοσιότητα.

🇺🇸WHITE HOUSE: TRUMP SIGNS PROCLAMATION ADJUSTING IMPORTS OF TIMBER, LUMBER, AND THEIR DERIVATIVE PRODUCTS INTO UNITED STATES.

TRUMP INTEND TO ENSURE THAT TARIFF RATE THAT APPLIES TO ORIGINATING WOOD‑PRODUCTS OF EU AND JAPAN SUBJECT TO THIS PROCLAMATION SHALL NOT EXCEED 15%.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν περαιτέρω για χώρες που δεν καταλήξουν σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες:

30% δασμούς σε επενδυμένα ξύλινα έπιπλα

50% δασμούς σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου

Πηγή: Reuters