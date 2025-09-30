ΗΠΑ: Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς σε ξυλεία και έπιπλα – Σε ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα (29/9) προεδρικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται δασμοί 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% σε μπάνια, ντουλάπια κουζίνας και ταπετσαρισμένα ξύλινα προϊόντα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Τραμπ: Δασμοί 100% σε ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν περαιτέρω για χώρες που δεν καταλήξουν σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες:

  • 30% δασμούς σε επενδυμένα ξύλινα έπιπλα
  • 50% δασμούς σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου

Πηγή: Reuters

06:18 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τζέι Ντι Βανς: «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown» δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έπειτα από συνάντηση με τους Δημοκρατικούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν ...
00:40 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μεσανατολικό: Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τη Δευτέρα (29/9) τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ...
00:37 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα – «Είναι τιμή ζωής» – ΦΩΤΟ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναλαμβάν...
00:01 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Σχέδιο Τραμπ για ειρήνευση στην Γάζα: Οι 20 όροι για τον τερματισμό του πολέμου, η τύχη των ομήρων και η επόμενη ημέρα για την Χαμάς και τον θύλακα

«Μια ιστορική ημέρα για την ειρήνη». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έτσι θεώρησαν την συνάντησή του...
