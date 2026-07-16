ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση Switchblade 300 Block 20 στην Ελλάδα – Τα χαρακτηριστικά των επονομαζόμενων και «καμικάζι drones»

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones», στην Ελλάδα, με εκτιμώμενο κόστος 80,1 εκατ. δολάρια, όπως μετέδωσε το Reuters. Η απόφαση αυτή έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά το «πράσινο φως» που είχε ανάψει το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των Switchblade 300 και Switchblade 600, ενισχύοντας τις δυνατότητες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones», με εκτιμώμενο κόστος 80,1 εκατ. δολάρια.
  • Η απόφαση έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά το «πράσινο φως» που είχε ανάψει το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των Switchblade 300 και Switchblade 600, ενισχύοντας τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
  • Τα Switchblade ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions), γνωστών και ως drones «καμικάζι», και φέρουν εκρηκτική κεφαλή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones», στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), με εκτιμώμενο κόστος 80,1 εκατ. δολάρια, όπως μετέδωσε το Reuters.

Πρόκειται για την αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος, κατασκευής της αμερικανικής AeroVironment.

Η απόφαση έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά το «πράσινο φως» που είχε ανάψει το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των αμερικανικής κατασκευής περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 και Switchblade 600, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα Switchblade ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions), γνωστών και ως drones «καμικάζι». Πρόκειται για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και κατευθύνονται στον στόχο από τον χειριστή τους, ο οποίος μπορεί να επιλέξει ή να ματαιώσει την προσβολή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στις επιχειρήσεις και δίνει τη δυνατότητα ακύρωσης της επίθεσης την τελευταία στιγμή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος για αμάχους ή κοντινές υποδομές.

 

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