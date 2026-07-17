ΗΠΑ: Επιχείρηση πεζοναυτών στον Κόλπο του Ομάν και ανακατεύθυνση τριών εμπορικών πλοίων

Αμερικανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν επιχείρηση επιβίβασης και ελέγχου σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, ενώ παράλληλα ανακατεύθυναν τρία εμπορικά πλοία που φέρονται να παραβίασαν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε επίσης την ακινητοποίηση ενός ακόμη πλοίου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, επιβεβαιώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ασφαλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, εκτός από τα παραβατικά πλοία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμερικανοί πεζοναύτες της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας προχώρησαν την Πέμπτη σε επιχείρηση επιβίβασης σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο ελέγχου επαλήθευσης.
  • Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν τρία εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και ακινητοποίησαν ακόμη ένα για συμμόρφωση.
  • Τα Στενά του Ορμούζ και οι γύρω θαλάσσιες περιοχές παραμένουν ανοικτές και ασφαλείς για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που επιχειρούν να παραβιάσουν τον αμερικανικό «χαλύβδινο» αποκλεισμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε επιχείρηση επιβίβασης σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν προχώρησαν την Πέμπτη Αμερικανοί πεζοναύτες της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας στο πλαίσιο ελέγχου επαλήθευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης ανακατευθύνει τρία εμπορικά πλοία, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ενώ την ίδια στιγμή, ανέφεραν ότι ακινητοποίησαν ακόμη ένα πλοίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ και οι γύρω θαλάσσιες περιοχές παραμένουν ανοικτές και ασφαλείς για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιχειρούν να παραβιάσουν τον αμερικανικό «χαλύβδινο» αποκλεισμό.

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