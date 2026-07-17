ΗΠΑ: Επιχείρηση πεζοναυτών στον Κόλπο του Ομάν και ανακατεύθυνση τριών εμπορικών πλοίων

Σε επιχείρηση επιβίβασης σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν προχώρησαν την Πέμπτη Αμερικανοί πεζοναύτες της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας στο πλαίσιο ελέγχου επαλήθευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) στην πλατφόρμα Χ.

U.S. Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit conduct a verification boarding aboard M/T Wen Yao in the Gulf of Oman, July 16. As of today, American forces have redirected 3 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 1 that didn’t comply, and boarded 1 to… pic.twitter.com/vbjArHuLaO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης ανακατευθύνει τρία εμπορικά πλοία, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ενώ την ίδια στιγμή, ανέφεραν ότι ακινητοποίησαν ακόμη ένα πλοίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ και οι γύρω θαλάσσιες περιοχές παραμένουν ανοικτές και ασφαλείς για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιχειρούν να παραβιάσουν τον αμερικανικό «χαλύβδινο» αποκλεισμό.