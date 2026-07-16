Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο με πυραύλους Hellfire – Αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο, ακινητοποιώντας το δεξαμενόπλοιο Belma στον Περσικό Κόλπο στις 15 Ιουλίου με πυραύλους Hellfire. Η ενέργεια αυτή κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τη διεθνή εμπορική ναυτιλία και εγείροντας φόβους για ιρανικά αντίποινα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΠΥΡΑΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν το δεξαμενόπλοιο Belma στον Περσικό Κόλπο με πυραύλους Hellfire, στην πρώτη δυναμική εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο.
  • Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας EOS Risk Group αναβάθμισε το επίπεδο κινδύνου για τα εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο στο επίπεδο HIGH (4/5), καθώς το ενδεχόμενο επίθεσης θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό.
  • Οι αναλυτές εκτιμούν αυξημένη την πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων, καθώς η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν εισέρχεται σε νέα περίοδο έντασης, με την εμπορική ναυτιλία στο επίκεντρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονες ανησυχίες για νέα περίοδο στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην περιοχή και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τη διεθνή εμπορική ναυτιλία.

Ιράν: Πύραυλοι και «μηνύματα φιλίας» στην Ιορδανία, μπαράζ επιθέσεων στο Μπαχρέιν – Πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος στο Ορμούζ

Ακινητοποίηση του δεξαμενόπλοιου Belma

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις παρενέβησαν στο δεξαμενόπλοιο Belma, με σημαία Κουρασάο, το οποίο κατευθυνόταν χωρίς φορτίο προς το νησί Χαργκ, τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

 

Ιράν: Τουλάχιστον ένας νεκρός από αμερικανική επίθεση – Καταρρίφθηκαν ιρανικοί πύραυλοι


Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Ως αποτέλεσμα, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire, πλήττοντας την καπνοδόχο του πλοίου και ακινητοποιώντας το, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση της πορείας του προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι, κατά το πρώτο 24ωρο της επανενεργοποίησης του αποκλεισμού, δύο ακόμη εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις αμερικανικές οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ το Belma ήταν το μοναδικό που δεν ανταποκρίθηκε.

 

 

Αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα

Μετά το περιστατικό, η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας EOS Risk Group, αναβάθμισε το επίπεδο κινδύνου για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν στο επίπεδο HIGH (4/5), επισημαίνοντας ότι το ενδεχόμενο επίθεσης θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό.

Η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζει την αυξημένη ανησυχία για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

 

Φόβοι για ιρανικά αντίποινα

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επανέναρξη των αμερικανικών μέτρων αποκλεισμού αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων. Όπως επισημαίνουν, σε προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους είχαν καταγραφεί κατασχέσεις εμπορικών πλοίων αλλά και επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ενδεχόμενοι στόχοι θα μπορούσαν να είναι τόσο αμερικανικά συμφέροντα όσο και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή, με πιθανές επιθέσεις να πραγματοποιούνται μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), πυραύλων ή μη επανδρωμένων ταχύπλοων σκαφών (USV).

 

Οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία

Οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας καλούν τα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή να εφαρμόζουν αυστηρά τις οδηγίες BMP-MS (Best Management Practices for Maritime Security), να περιορίζουν την παρουσία πληρώματος σε ανοικτούς χώρους και να διατηρούν συνεχή επιτήρηση τόσο με οπτικά μέσα όσο και με ηλεκτρονικά συστήματα.

Παράλληλα, συστήνεται ο πυροσβεστικός εξοπλισμός να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς ενδεχόμενες επιθέσεις με πυραύλους ή drones θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές στα πλοία.

 


Επιπλέον, όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, καλούνται να παραμένουν εγγεγραμμένα στα κέντρα παρακολούθησης UKMTO και NAVCENT NCAGS, ώστε να λαμβάνουν άμεσα ενημερώσεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Νέα φάση έντασης στην περιοχή

Η τελευταία αυτή εξέλιξη ενισχύει τις ανησυχίες ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εισέρχεται σε νέα περίοδο αυξημένης έντασης. Η εμπορική ναυτιλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τον κίνδυνο νέων επεισοδίων να παραμένει αυξημένος όσο συνεχίζονται τα μέτρα αποκλεισμού και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ