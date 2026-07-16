Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο με πυραύλους Hellfire – Αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονες ανησυχίες για νέα περίοδο στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην περιοχή και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τη διεθνή εμπορική ναυτιλία.

Ακινητοποίηση του δεξαμενόπλοιου Belma

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις παρενέβησαν στο δεξαμενόπλοιο Belma, με σημαία Κουρασάο, το οποίο κατευθυνόταν χωρίς φορτίο προς το νησί Χαργκ, τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.



Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Ως αποτέλεσμα, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire, πλήττοντας την καπνοδόχο του πλοίου και ακινητοποιώντας το, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση της πορείας του προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι, κατά το πρώτο 24ωρο της επανενεργοποίησης του αποκλεισμού, δύο ακόμη εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις αμερικανικές οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ το Belma ήταν το μοναδικό που δεν ανταποκρίθηκε.

Αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα

Μετά το περιστατικό, η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας EOS Risk Group, αναβάθμισε το επίπεδο κινδύνου για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν στο επίπεδο HIGH (4/5), επισημαίνοντας ότι το ενδεχόμενο επίθεσης θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό.

Η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζει την αυξημένη ανησυχία για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

US forces fired HELLFIRE MISSILES at an oil tanker attempting to reach Iran’s Kharg Island! The ship ignored the US naval blockade, so an American aircraft struck its smokestack disabling the vessel. pic.twitter.com/m2KoKLiXd7 — (((Bharat)))™🚨🕉🚩🔱 🇮🇳 🇮🇱🇷🇺🇺🇸🎗 (@Topi1465795) July 16, 2026

Φόβοι για ιρανικά αντίποινα

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επανέναρξη των αμερικανικών μέτρων αποκλεισμού αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων. Όπως επισημαίνουν, σε προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους είχαν καταγραφεί κατασχέσεις εμπορικών πλοίων αλλά και επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ενδεχόμενοι στόχοι θα μπορούσαν να είναι τόσο αμερικανικά συμφέροντα όσο και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή, με πιθανές επιθέσεις να πραγματοποιούνται μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), πυραύλων ή μη επανδρωμένων ταχύπλοων σκαφών (USV).

“Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military,” says @PressSec. “In the Memorandum of Understanding that they signed, they… pic.twitter.com/bSGVkt4HCs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 16, 2026

Οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία

Οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας καλούν τα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή να εφαρμόζουν αυστηρά τις οδηγίες BMP-MS (Best Management Practices for Maritime Security), να περιορίζουν την παρουσία πληρώματος σε ανοικτούς χώρους και να διατηρούν συνεχή επιτήρηση τόσο με οπτικά μέσα όσο και με ηλεκτρονικά συστήματα.

Παράλληλα, συστήνεται ο πυροσβεστικός εξοπλισμός να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς ενδεχόμενες επιθέσεις με πυραύλους ή drones θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές στα πλοία.

⭕️ CENTCOM says it started a new wave of attacks against Iran 30 minutes ago, for the fifth consecutive night. Explosion were reported in Bandar Abbas. https://t.co/YXuYJBvpym — MenchOsint (@MenchOsint) July 16, 2026



Επιπλέον, όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, καλούνται να παραμένουν εγγεγραμμένα στα κέντρα παρακολούθησης UKMTO και NAVCENT NCAGS, ώστε να λαμβάνουν άμεσα ενημερώσεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Νέα φάση έντασης στην περιοχή

Η τελευταία αυτή εξέλιξη ενισχύει τις ανησυχίες ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εισέρχεται σε νέα περίοδο αυξημένης έντασης. Η εμπορική ναυτιλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τον κίνδυνο νέων επεισοδίων να παραμένει αυξημένος όσο συνεχίζονται τα μέτρα αποκλεισμού και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.