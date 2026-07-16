Νικήτας Κακλαμάνης: Πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού – «Mπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι κι ένα τσιγάρο»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Κοντού- Κακλαμάνης
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Νικήτας Κακλαμάνης συνδεόταν με μια βαθιά και στενή φιλία με τη Μάρω Κοντού. Ο Πρόεδρος της Βουλής ανήκει σε εκείνους που ήταν κοντά με τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας της.

Το Εθνικό Θέατρο αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού: «Άφησε σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό»

Όπως είχε γίνει γνωστό η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον καλό φίλο της την τελευταία της επιθυμία για όταν θα έφευγε από τη ζωή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης φαίνεται ότι την έκανε πράξη. Ανέβασε μία φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και της παρέας, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook και έγραψε χαρακτηριστικά:

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Τραγούδησε όλο το θέατρο για την Μάρω Κοντού – «Να σιγοψιθυρίσουμε όλοι μαζί ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χορν»

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου

Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι, ταξιδιάρα ψυχή»

και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου,

ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…»

Σημειώνεται ότι αύριο, Παρασκευή στις 11 το πρωί συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού θα της πουν το «τελευταίο αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ