Νικήτας Κακλαμάνης: Πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού – «Mπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι κι ένα τσιγάρο»

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Ο Νικήτας Κακλαμάνης συνδεόταν με μια βαθιά και στενή φιλία με τη Μάρω Κοντού. Ο Πρόεδρος της Βουλής ανήκει σε εκείνους που ήταν κοντά με τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας της.

Όπως είχε γίνει γνωστό η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον καλό φίλο της την τελευταία της επιθυμία για όταν θα έφευγε από τη ζωή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης φαίνεται ότι την έκανε πράξη. Ανέβασε μία φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και της παρέας, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου

και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου,

ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…»

Σημειώνεται ότι αύριο, Παρασκευή στις 11 το πρωί συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού θα της πουν το «τελευταίο αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία.