Καβάλα και Κομοτηνή: Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε δύο συλλήψεις, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομοτηνή. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας ημεδαπός για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην Κομοτηνή και ένας αλλοδαπός για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δήμο Παγγαίου, στον οποίο επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο συλλήψεις -στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας- για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομοτηνή, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.
  • Ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, συνέλαβαν σήμερα ημεδαπό για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, σε περιοχή του δήμου Κομοτηνής.
  • Χθες συνελήφθη αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Παγγαίου της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50 ευρώ.

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Δύο συλλήψεις -στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας- για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομοτηνή, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

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Συγκεκριμένα ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, συνέλαβαν σήμερα ημεδαπό για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, σε περιοχή του δήμου Κομοτηνής της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης.

 

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Χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε Καβάλας συνελήφθη αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Παγγαίου της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50 ευρώ.

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