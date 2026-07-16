Κλήρωση Super League 2026 -2027: Πρεμιέρα με εντός έδρας ματς για τους Big-4 – Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Η κλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League 2026/27 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ορίζοντας την πρεμιέρα για το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026. Οι πέντε «Ευρωπαίοι» σύλλογοι θα αγωνιστούν εντός έδρας την 1η αγωνιστική, ενώ ανακοινώθηκε και το αναλυτικό πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του πρωταθλήματος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/7) η κλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, η οποία θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.
  • Και οι 5 «Ευρωπαίοι» (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) θα αγωνιστούν εντός έδρας την 1η αγωνιστική, λόγω των προκριματικών play off στα Κύπελλα Ευρώπης.
  • Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΟΦΗ τον Βόλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/7) η κλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, η οποία θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.

Μέσω των κριτηρίων που είχαν μπει στο λογισμικό για την κλήρωση και οι 5 «Ευρωπαίοι» (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) θα αγωνιστούν εντός έδρας την 1η αγωνιστική, καθώς η πρεμιέρα της Λίγκας είναι προγραμματισμένη ενδιάμεσα απ’ τους αγώνες των καλοκαιρινών προκριματικών play off στα Κύπελλα Ευρώπης.

Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΟΦΗ τον Βόλο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

  • ΑΕΚ-Ηρακλής
  • Καλαμάτα-Άρης
  • Ολυμπιακός-Ατρόμητος
  • ΟΦΗ-Βόλος
  • Παναθηναϊκός-Κηφισιά
  • Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης
  • ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός
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