Ινδία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες λόγω συνωστισμού σε δημοφιλές φεστιβάλ – ΒΙΝΤΕΟ

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Τραγική κατάληξη, είχε ο συνωστισμός που σημειώθηκε σήμερα (16/7/2026) κατά τη διάρκεια του δημοφιλούς φεστιβάλ αρμάτων Ραθ Γιάτρα στην πόλη Πούρι, στην ανατολική Ινδία. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ σχεδόν 100 ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας.

Two devotees died in stampede in Puri Car festival today !

Govt Mechanism was completely collapsed…@rajeevdhyani @DhanadaKanta @Ayaskant_Das pic.twitter.com/nWVkPHzzE8 — Amiya_Pandav ଅମିୟ ପାଣ୍ଡଵ Write n Fight (@AmiyaPandav) July 16, 2026



Χιλιάδες προσκυνητές είχαν συγκεντρωθεί στον ναό Τζαγκανάτ, στην πολιτεία Οντίσα, για να συμμετάσχουν στην ετήσια θρησκευτική γιορτή, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της χώρας και προσελκύει κάθε χρόνο τεράστιο αριθμό πιστών.

Ο αστυνομικός που είχε την ευθύνη της ασφάλειας του φεστιβάλ, Σουμέντρα Πριγαντάρσι, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του συνωστισμού.

Οι αρχές παρείχαν πρώτες βοήθειες – Συχνά τα περιστατικά σε μαζικές εκδηλώσεις

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής και των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, Ουμασανκάρ Ντας, δήλωσε ότι σχεδόν 100 άτομα χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία, καθώς παρουσίασαν έντονη δυσκολία στην αναπνοή μέσα στο πυκνό πλήθος.

A stampede broke out during the Jagannath Rath Yatra in Puri, #Odisha. One devotee has died in the incident, while reports indicate more than 100 others have been injured. Currently, around 1 million devotees are present on the Rath Yatra route. pic.twitter.com/JmX95ZImQz — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 16, 2026



Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η αστυνομία της Οντίσα,γνωστοποίησε ότι οι διασώστες επενέβησαν άμεσα, προσφέροντας πρώτες βοήθειες και χορηγώντας οξυγόνο σε όσους αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

ओडिशा में रथयात्रा के दौरान भगदड़। एक श्रद्धालु की मौत,

कई घायल, सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। pic.twitter.com/vGmukhY1y5 — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 16, 2026

Τα περιστατικά συνωστισμού σε μεγάλες θρησκευτικές και δημόσιες συγκεντρώσεις αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην Ινδία, καθώς η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας συχνά αποδεικνύεται ανεπαρκής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ποδοπάτημα στο φεστιβάλ Μάχα Κουμπ, στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονούν οι μαζικές συγκεντρώσεις.

Πηγή: India Today