Ινδία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες λόγω συνωστισμού σε δημοφιλές φεστιβάλ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν από συνωστισμό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Ραθ Γιάτρα στην πόλη Πούρι της ανατολικής Ινδίας. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στον ναό Τζαγκανάτ, όπου χιλιάδες προσκυνητές είχαν συγκεντρωθεί για την ετήσια θρησκευτική γιορτή, με τον θάνατο να αποδίδεται σε καρδιακή προσβολή εν μέσω του πλήθους.

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Διεθνή Νέα

Ένας νεκρός λόγω συνωστισμού
Πηγή: India Today
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ σχεδόν 100 ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από έντονο συνωστισμό στο φεστιβάλ Ραθ Γιάτρα στην ανατολική Ινδία.
  • Ο νεκρός υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του συνωστισμού, ενώ σχεδόν 100 άτομα χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία με έντονη δυσκολία στην αναπνοή.
  • Τα περιστατικά συνωστισμού αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην Ινδία, καθώς η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας συχνά αποδεικνύεται ανεπαρκής. Τον Ιανουάριο του 2025, ποδοπάτημα στο φεστιβάλ Μάχα Κουμπ είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

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Τραγική κατάληξη, είχε ο συνωστισμός που σημειώθηκε σήμερα (16/7/2026) κατά τη διάρκεια του δημοφιλούς φεστιβάλ αρμάτων Ραθ Γιάτρα στην πόλη Πούρι, στην ανατολική Ινδία. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ σχεδόν 100 ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας.

 


Χιλιάδες προσκυνητές είχαν συγκεντρωθεί στον ναό Τζαγκανάτ, στην πολιτεία Οντίσα, για να συμμετάσχουν στην ετήσια θρησκευτική γιορτή, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της χώρας και προσελκύει κάθε χρόνο τεράστιο αριθμό πιστών.

 

 

 

Ο αστυνομικός που είχε την ευθύνη της ασφάλειας του φεστιβάλ, Σουμέντρα Πριγαντάρσι, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του συνωστισμού.

Οι αρχές παρείχαν πρώτες βοήθειες – Συχνά τα περιστατικά σε μαζικές εκδηλώσεις

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής και των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, Ουμασανκάρ Ντας, δήλωσε ότι σχεδόν 100 άτομα χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία, καθώς παρουσίασαν έντονη δυσκολία στην αναπνοή μέσα στο πυκνό πλήθος.

 


Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η αστυνομία της Οντίσα,γνωστοποίησε ότι οι διασώστες επενέβησαν άμεσα, προσφέροντας πρώτες βοήθειες και χορηγώντας οξυγόνο σε όσους αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

 

Τα περιστατικά συνωστισμού σε μεγάλες θρησκευτικές και δημόσιες συγκεντρώσεις αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην Ινδία, καθώς η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας συχνά αποδεικνύεται ανεπαρκής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ποδοπάτημα στο φεστιβάλ Μάχα Κουμπ, στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονούν οι μαζικές συγκεντρώσεις.

Πηγή: India Today

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