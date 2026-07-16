Μουντιάλ 2026: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ σίγουρα είναι» – Η απάντηση της Βρετανίας για το πανό των Αργεντίνων

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Τα “απόνερα” του μεγάλου ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 απασχολούν τις δύο χώρες και δη τις ηγεσίες τους, καθώς ήταν γνωστό πως υπάρχει έντονο πολιτικό υπόβαθρο. Και αυτό γιατί οι δύο χώρες ερίζουν για τα νησιά Φώκλαντ ή Μαλβίνες όπως τα λένε οι Αργεντίνοι, ενώ ο πόλεμος τη δεκαετία του 80 εδραίωσε τη βρετανική κυριαρχία.

Αν και η FIFA είχα απαγορεύσει πανό με ανάλογο περιεχόμενο, μετά τον θρίαμβο της παρέας των Σκαλόνι και Μέσι, οι παίκτες της Αλμπισελέστε πήραν ένα πανό από τους φίλους της ομάδας και το ύψωσαν επιδεικτικά. Πάνω του ήταν γραμμένο το εξής: «Οι Μαλβίνες είναι της Αργεντινής».

Η FIFA ξεκινάει έρευνα, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες. Σχετικό αίτημα φέρεται να έκανε η βρετανική κυβέρνηση στην FIFA, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Η δε απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ ήταν κάθετη και άμεση:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ (η βρετανική ονομασία για τις Μαλβίνες) σίγουρα είναι», απάντησε ο Βρετανός εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δήλωσε ότι επρόκειτο για «κατάφωρη παραβίαση» των κανονισμών της FIFA και ότι η παγκόσμια ομοσπονδία θα πρέπει να διεξάγει «ενδελεχή» έρευνα για το περιστατικό.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατάσταση:

«Ας μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Οι Μαλβίνες ανακτώνται μέσω σοφής διπλωματίας, όχι μέσω φτηνών πατριωτικών χειρονομιών», δήλωσε στο «Radio Mitre», αποφεύγοντας όμως να αναφερθεί συγκεκριμένα στις ενέργειες των παικτών.

«Κάνουμε τεράστια πρόοδο διπλωματικά. Καταφέραμε να πείσουμε τον ΟΗΕ να αναγκάσει την Αγγλία να έρθει να μιλήσει μαζί μας, αλλά ας μην παρασυρθούμε, είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας», πρόσθεσε.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”. A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

Μετά τη νίκη της Τετάρτης, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, έσπευσε να πάρει θέση μέσω της πλατφόρμας X, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που φαινόταν να δείχνει στρατιώτες της χώρας και γράφοντας ότι «δεν ήταν απλώς ένα ακόμα παιχνίδι».

¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! 🇦🇷 ¡No era un partido más! pic.twitter.com/JL5NoIt8Kj — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Η ιστορία των Φώκλαντ

Τα νησιά βρίσκονται στον Νότιο Ατλαντικό, 600 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αργεντινής. Αποτέλεσαν το πεδίο πολέμου μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου το 1982, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα 649 θανάτους Αργεντινών και 255 Βρετανών σε διάστημα 74 ημερών.

Από την ήττα της σε αυτή τη σύγκρουση, η Αργεντινή συνεχίζει να διεκδικεί την κυριαρχία των νησιών.