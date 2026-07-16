Το Εθνικό Θέατρο αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού: «Άφησε σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό»

Με μία ανάρτηση το Εθνικό Θέατρο αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού, σημειώνοντας πως η σπουδαία ηθοποιός έφυγε πλήρης ημερών, αφήνοντας παράλληλα πίσω της μία σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό.

Αναλυτικότερα, στον λογαριασμό του θεάτρου στο Instagram δημοσίευσαν μία φωτογραφία με την ηθοποιό από την παράσταση του 1955 «Οιδίπους τύραννος» και στη λεζάντα γίνεται λόγος για την επιτυχημένη καριέρα της αλλά και για τον μοναδικό της χαρακτήρα.

«Με βαθύτατη θλίψη το Εθνικό Θέατρο αποχαιρετά την αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό. Με τη μακρόχρονη και ξεχωριστή πορεία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και με την πολύπλευρη προσφορά της στον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή, κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και στην ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Άνθρωπος δυναμικός, δημιουργικός και αεικίνητος, με αγέρωχο και νεανικό πνεύμα, υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε κάθε έκφανση της δημιουργικής της πορείας».

Στη συνέχεια, η ανάρτηση αναφέρει:

«Σπούδασε στη Σχολή Χορού της Κούλας Πράτσικα και έλαβε υποτροφία για τη γερμανική σχολή Hladek. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στο θέατρο τα πραγματοποίησε στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπηρέτησε από το 1953 έως το 1958. Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού της απονεμήθηκε ως «εξαιρετικό ταλέντο» από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στη μακρά διαδρομή της πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες, ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους από το ελληνικό και το παγκόσμιο δραματολόγιο και συμμετείχε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές. Παράλληλα, καλλιέργησε με συνέπεια τη ζωγραφική, ενώ ανέπτυξε έντονη δημόσια και κοινωνική δράση. Διετέλεσε πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9.84» και του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», ενώ συμμετείχε ενεργά και στην πολιτική ζωή της χώρας».

«Κατά την περίοδο 1953–1958, η Μάρω Κοντού συμμετείχε ως ηθοποιός στις ακόλουθες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου: Ο βασιλιάς και ο σκύλος (1953), Ιππόλυτος (1953-1955), Ο άνθρωπος του διαβόλου (1954), Ορέστεια (1954), Οιδίπους τύραννος (1955), Άμλετ (1955), Εκάβη (1955, 1957), Ο άρχοντας (1956), Νεράιδα (1956), Μήδεια (1956-1958), Φάουστ (1956), Βασιλεύς Ληρ (1957), Ιφιγένεια η εν Αυλίδι (1957), Κυμβελίνος (1957), Λυσιστράτη (1957, 1958), Ιφιγένεια η εν Ταύροις (1958), Θεσμοφοριάζουσαι (1958). Το Εθνικό Θέατρο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της. Φωτογραφία από το αρχείο του ΕΘ | Οιδίπους τύραννος (1955)».

Δείτε την ανάρτηση: