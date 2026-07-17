Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ιρανσάχρ

Το αεροδρόμιο του Ιρανσάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, φέρεται να αποτέλεσε στόχο αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι επλήγη και γέφυρα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, επικαλούμενο τον αναπληρωτή περιφερειάρχη της επαρχίας Χουζεστάν, μετέδωσε ότι ακούστηκαν νέες εκρήξεις στην Αχβάζ και την Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γέφυρα που επλήγη βρίσκεται πάνω από τον ποταμό Σουρ, στην περιοχή Κοχουρεστάν, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί προς το Μπαντάρ Αμπάς. Πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για παρουσία πολιτών πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για θύματα.