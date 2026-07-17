Ιράν: Αναφορές για 2 νεκρούς και 8 τραυματίες μετά από αμερικανικές επιθέσεις

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στη γέφυρα Κεχβαρστάν, καθώς και σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Παράλληλα, η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν.
BREAKING: Two killed, eight wounded in US strikes continue across Iran’s Hormozgan Province, semi-official Fars news agency reports
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 16, 2026