Ιράν: Αναφορές για 2 νεκρούς και 8 τραυματίες μετά από αμερικανικές επιθέσεις

Αμερικανικά πλήγματα φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ στη γέφυρα Κεχβαρστάν και σε κατοικημένη περιοχή της Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Παράλληλα, η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB ανέφερε εκτοξεύσεις πυραύλων HIMARS από το Κουβέιτ προς το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στη γέφυρα Κεχβαρστάν και σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Μπαντάρ Αμπάς.
  • Τις πληροφορίες μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
  • Η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB ανέφερε επίσης την εκτόξευση πυραύλων HIMARS από το Κουβέιτ προς το Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στη γέφυρα Κεχβαρστάν, καθώς και σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Παράλληλα, η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν.

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