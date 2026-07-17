Ιράν: Αναφορές για 2 νεκρούς και 8 τραυματίες μετά από αμερικανικές επιθέσεις

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στη γέφυρα Κεχβαρστάν, καθώς και σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Παράλληλα, η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν.