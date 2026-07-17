Ιράν: Ανακοίνωσε επίθεση με drones κατά αμερικανικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών στο Μπαχρέιν – Ήχησαν ξανά οι σειρήνες αεράμυνας

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν, στοχεύοντας αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, εν μέσω αυξημένης ετοιμότητας της αεράμυνας σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι αρχές των χωρών αυτών εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, ενώ οι αναφορές για την επίθεση προέρχονται από τις εμπλεκόμενες πλευρές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο, όπως υποστηρίζει, αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης.
  • Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκε η αεράμυνα του Κουβέιτ, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν.
  • Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη ως απάντηση σε προηγούμενα πλήγματα, αν και οι αναφορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο, όπως υποστηρίζει, αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η επίθεση εντάσσεται στις επιχειρήσεις των ιρανικών δυνάμεων κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

Σε συναγερμό το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκε η αεράμυνα του Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, προκειμένου να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, πιθανές «εχθρικές» απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αρχές του Κουβέιτ ανέφεραν ότι οι ισχυροί ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας προκλήθηκαν από επιχειρήσεις αναχαίτισης εισερχόμενων απειλών από τα συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ