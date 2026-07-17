ΗΠΑ: Νέο κύμα βομβαρδισμών κατά του Ιράν – Αναφορές για πλήγματα σε γέφυρες και αεροδρόμια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν τα ξημερώματα της Παρασκευής υποδομές στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται ένα αεροδρόμιο, ένας σιδηροδρομικός σταθμός και δύο γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ.

Σύμφωνα με την κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB, από τα πλήγματα στις δύο γέφυρες σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη εννέα.

Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σιδηροδρομικός σταθμός στην Μπαντάρ Αμπάς αποτέλεσε στόχο επίθεσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Αναφορές του IRIB κάνουν επίσης λόγο για πλήγμα στο αεροδρόμιο της Ιρανσάρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, από τουλάχιστον ένα βλήμα, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μερικές ώρες νωρίτερα πως διεξάγει νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, για έκτη συνεχόμενη νύχτα.

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο αποδοθείσες στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να οριστικοποιηθεί η καταρχήν συμφωνία της 17ης Ιουνίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ισχυρές εκρήξεις στην Ντόχα

Σειρά ισχυρών εκρήξεων αναφέρθηκε στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται πρακτορεία ειδήσεων.

Παράλληλα, οι αρχές της χώρας ενεργοποίησαν σύστημα προειδοποίησης, αποστέλλοντας μήνυμα ασφαλείας σε κινητές συσκευές πολιτών.