Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ: Επικήρυξε τον Τραμπ με αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ ή για τη συνδρομή σε μια τέτοια ενέργεια ανακοίνωσε ότι προσφέρει η Κατάιμπ Χεζμπολάχ, οργάνωση που εντάσσεται στην «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η επικήρυξη αποτελεί αντίποινα για την αμερικανική αεροπορική επιδρομή του Ιανουαρίου του 2020, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο Ιρανός διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, και ο ηγέτης των ιρακινών παραστρατιωτικών δυνάμεων, Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις.

Η αμοιβή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αφορά τόσο τον εκτελεστή μιας πιθανής επίθεσης όσο και όσους συμμετείχαν στον σχεδιασμό ή τη διευκόλυνσή της.

Breaking: Iranian-backed militia Kataib Hezbollah-Iraq announced a $ 10 million bounty to assassinate President Trump. pic.twitter.com/ob1zNpsn3O — Steven Nabil (@thestevennabil) July 16, 2026

Στο κείμενό της, η οργάνωση εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, τον οποίο κατηγορεί για την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο των δύο διοικητών, ενώ κάνει λόγο για «εκδίκηση» και «δικαιοσύνη» από τη δική της σκοπιά.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τη δυνατότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης απειλής, ενώ η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ φιλοϊρανικών οργανώσεων και των Ηνωμένων Πολιτειών.