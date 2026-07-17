Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ: Επικήρυξε τον Τραμπ με αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων

Η Κατάιμπ Χεζμπολάχ, οργάνωση που εντάσσεται στην «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ανακοίνωσε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Η ενέργεια αυτή αποτελεί αντίποινα για την αμερικανική αεροπορική επιδρομή του Ιανουαρίου 2020 που οδήγησε στον θάνατο του Κασέμ Σολεϊμανί και του Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις, εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Κατάιμπ Χεζμπολάχ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ ή για τη συνδρομή σε μια τέτοια ενέργεια ανακοίνωσε ότι προσφέρει η Κατάιμπ Χεζμπολάχ, οργάνωση που εντάσσεται στην «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ».
  • Η επικήρυξη αποτελεί αντίποινα για την αμερικανική αεροπορική επιδρομή του Ιανουαρίου του 2020, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο Ιρανός διοικητής Κασέμ Σολεϊμανί και ο ηγέτης Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις.
  • Η αμοιβή αφορά τόσο τον εκτελεστή όσο και όσους συμμετείχαν στον σχεδιασμό ή τη διευκόλυνση της επίθεσης, με την ανακοίνωση να εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ φιλοϊρανικών οργανώσεων και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ ή για τη συνδρομή σε μια τέτοια ενέργεια ανακοίνωσε ότι προσφέρει η Κατάιμπ Χεζμπολάχ, οργάνωση που εντάσσεται στην «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η επικήρυξη αποτελεί αντίποινα για την αμερικανική αεροπορική επιδρομή του Ιανουαρίου του 2020, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο Ιρανός διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, και ο ηγέτης των ιρακινών παραστρατιωτικών δυνάμεων, Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις.

Η αμοιβή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αφορά τόσο τον εκτελεστή μιας πιθανής επίθεσης όσο και όσους συμμετείχαν στον σχεδιασμό ή τη διευκόλυνσή της.

Στο κείμενό της, η οργάνωση εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, τον οποίο κατηγορεί για την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο των δύο διοικητών, ενώ κάνει λόγο για «εκδίκηση» και «δικαιοσύνη» από τη δική της σκοπιά.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τη δυνατότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης απειλής, ενώ η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ φιλοϊρανικών οργανώσεων και των Ηνωμένων Πολιτειών.

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