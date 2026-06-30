Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό στο Λονδίνο μετά τη δολοφονία 22χρονου – Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στον δρόμο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο δυτικό Λονδίνο, στην περιοχή Χάουνσλοου, μετά τη δολοφονία ενός 22χρονου άνδρα που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου τα ξημερώματα της Τρίτης. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία και απευθύνει έκκληση για πληροφορίες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

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Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί απέκλεισαν τη διασταύρωση των οδών Bath Road και Great Southwest Road στο Χάουνσλοου του δυτικού Λονδίνου, όπου σημειώθηκε η φονική επίθεση. Πηγή: Sky News
Αστυνομικοί απέκλεισαν τη διασταύρωση των οδών Bath Road και Great Southwest Road στο Χάουνσλοου του δυτικού Λονδίνου, όπου σημειώθηκε η φονική επίθεση. Πηγή: Sky News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο δυτικό Λονδίνο, μετά τη δολοφονία ενός 22χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι τα ξημερώματα της Τρίτης.
  • Η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έχει αναλάβει την υπόθεση και ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.
  • Οι Αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες, υλικό από κάμερες ασφαλείας, βιντεοκουδούνια ή κινητά τηλέφωνα να επικοινωνήσει με την αστυνομία, καθώς κάθε στοιχείο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο δυτικό Λονδίνο, μετά τη δολοφονία ενός 22χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 01:47 τα ξημερώματα στη διασταύρωση των οδών Bath Road και Great Southwest Road, στην περιοχή Χάουνσλοου, έπειτα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν τον 22χρονο με σοβαρά τραύματα.

Παρά τις προσπάθειες των πληρωμάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να τον κρατήσουν στη ζωή, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών διεξάγουν έρευνες στο Χάουνσλοου, μετά τη δολοφονία του 22χρονου άνδρα.Πηγή: Sky News
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών διεξάγουν έρευνες στο Χάουνσλοου, μετά τη δολοφονία του 22χρονου άνδρα.
Πηγή: Sky News

Έρευνα για ανθρωποκτονία

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία, αναφέρει το Sky News.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο παραμένουν αποκλεισμένοι, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων.

Εγκληματολογικός ερευνητής συλλέγει στοιχεία στον τόπο της επίθεσης στο Χάουνσλοου.Πηγή: Sky News
Εγκληματολογικός ερευνητής συλλέγει στοιχεία στον τόπο της επίθεσης στο Χάουνσλοου.
Πηγή: Sky News

Έκκληση για πληροφορίες και βίντεο

Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Πολ Γουόλερ, δήλωσε ότι οι διασώστες έκαναν «ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό» για να σώσουν τον 22χρονο.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για μια έρευνα που εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό και οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες στην περιοχή, ενώ οι Αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

«Κάθε πληροφορία, όσο ασήμαντη κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Υλικό από κάμερες ασφαλείας, θυροτηλέφωνα με κάμερα ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να προσφέρει πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία», τόνισε ο Γουόλερ.

Οι συγγενείς του θύματος έχουν ενημερωθεί και λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

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