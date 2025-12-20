Υπόθεση Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε μια σειρά από εξαιρετικά επεξεργασμένα αρχεία – «Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», λένε οι Δημοκρατικοί

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε χιλιάδες αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για σεξουαλικά εγκλήματα και εμπορία ανθρώπων.

Τα έγγραφα φαίνεται, τουλάχιστον μετά τις πρώτες αξιολογήσεις, να περιλαμβάνουν αδιάσειστα στοιχεία και σχετικά λίγες σημαντικές αποκαλύψεις.

«Τα πιο σημαντικά έγγραφα λείπουν», δήλωσε στο CNN την Παρασκευή το βράδυ ο Ρο Κανά, ο Δημοκρατικός εκπρόσωπος που συνυπέγραψε τον Νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν με τον Ρεπουμπλικάνο Τόμας Μάσι.

«Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», είπε ο Κανά. «Έχουν γίνει υπερβολικές διαγραφές και το κεντρικό ερώτημα που θέλουν να μάθουν οι Αμερικανοί – ποιοι είναι οι άλλοι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες στο νησί, που βιάζουν αυτά τα νεαρά κορίτσια ή τα καλύπτουν – δεν έχει απαντηθεί».

Ο Κανά επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση δεν φαίνεται να περιλαμβάνει κανένα από τα δύο έγγραφα που τα θύματα της κακοποίησης του Έπσταϊν είπαν στους νομοθέτες ότι θέλουν να δουν: ένα ομοσπονδιακό κατηγορητήριο 60 κατηγοριών που περιγράφει τις κατηγορίες εναντίον του Έπσταϊν, το οποίο συντάχθηκε από ομοσπονδιακό εισαγγελέα στη Φλόριντα το 2007, και ένα λεπτομερές υπόμνημα που συνοψίζει τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε συγκεντρώσει προς υποστήριξη των κατηγοριών.

Δύο μήνες μετά την απαγγελία αυτών των κατηγοριών, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Φλόριντα, Άλεξ Ακόστα, προσέφερε αντ’ αυτού στον Έπσταϊν μια εξαιρετική συμφωνία: ότι δεν θα διωκόταν για ομοσπονδιακές κατηγορίες εάν συμφωνούσε να δηλώσει ένοχος για ελαφρύτερες πολιτειακές κατηγορίες, να εκτίσει τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκισης, να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης και να κάνει κάποιες οικονομικές επανορθώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν πέθανε στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019. Ο ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατο ως αυτοκτονία.

«Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα», λέει η AOC, αποκαλώντας τη μερική δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν «συγκάλυψη»

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ , η Δημοκρατική εκπρόσωπος από τη Νέα Υόρκη, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για συγκάλυψη μετά τη μερική δημοσιοποίηση εγγράφων που είχαν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία από ομοσπονδιακές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη που συναναστρεφόταν με τον Ντόναλντ Τραμπ για περισσότερο από μια δεκαετία.

«Τώρα η συγκάλυψη είναι στο φως», έγραψε η AOC στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν γι’ αυτό. Η Pam Bondi, ο Kash Patel, ολόκληρη η διοίκηση. Προστατεύουν μια ομάδα βιαστών και παιδεραστών επειδή έχουν χρήματα, δύναμη και διασυνδέσεις. Ο Bondi πρέπει να παραιτηθεί απόψε».

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν αγωγή από θύμα του Επστάιν, το οποίο ισχυρίστηκε ότι γνώρισε τον Τραμπ

Μεταξύ των αναφορών στον Ντόναλντ Τραμπ στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή είναι μία σε αγωγή που κατατέθηκε κατά της περιουσίας του Έπσταϊν το 2020 από μια γυναίκα, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ σε μια θερινή κατασκήνωση στο Μίσιγκαν το 1994, όταν ήταν 13 ετών.

Η αγωγή ισχυριζόταν ότι το κορίτσι, γνωστό στα δικαστικά αρχεία ως Jane Doe, συστήθηκε στον Τραμπ από τον Έπσταϊν αργότερα εκείνο το έτος, όταν ήταν 14 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία:

Κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις της Ντόου με τον Έπσταϊν, την πήγε στο Μαρ-α-Λάγκο όπου της σύστησε τον ιδιοκτήτη του, τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Συστώντας την 14χρονη Ντόου στον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ο Έπσταϊν χτύπησε τον Τραμπ με τον αγκώνα του παιχνιδιάρικο τρόπο και τον ρώτησε, αναφερόμενος στον Ντόου: «Αυτό είναι καλό, σωστά;».Ο Τραμπ χαμογέλασε και έγνεψε καταφατικά. Και οι δύο γέλασαν και η Ντόου ένιωσε άβολα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει το γιατί.

Η υπόθεση φέρεται να κατέληξε σε συμβιβασμό με την περιουσία του Έπσταϊν.

Το 2021, το ίδιο θύμα κατέθεσε στη δίκη της Μάξγουελ και είπε ότι είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Teen USA του 1998, ο οποίος τότε ανήκε στον Τραμπ.

Το 2016, πέντε διαγωνιζόμενες στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Teen USA του 1997 δήλωσαν στο BuzzFeed News ότι ο Τραμπ είχε μπει στο καμαρίνι των διαγωνιζόμενων ενώ άλλαζαν.

Ο Μπιλ Κλίντον ήταν σε τζακούζι με ένα από τα θύματα του Έπσταϊν, λέει αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε την Παρασκευή ότι το άτομο που απεικονίζεται σε μια από τις νέες, ευρέως διαδεδομένες φωτογραφίες του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον σε τζακούζι είναι «θύμα» της σεξουαλικής κακοποίησης από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο εκπρόσωπος, Γκέιτς ΜακΓκάβικ, δημοσίευσε την εικόνα στο X και έγραψε: «Αγαπητέ Δημοκρατέ Πρόεδρε. Το μαύρο κουτί προστέθηκε για την προστασία ενός θύματος».

Ο Νόμος για τη Διαφάνεια των Αρχείων Epstein απαιτούσε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διαγράψει στοιχεία που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναγνωρίσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ότι κάθε διαγραφή σε κάθε φωτογραφία έγινε για την προστασία ενός επιβεβαιωμένου θύματος. Για παράδειγμα, το πρόσωπο ενός ηλικιωμένου άνδρα είχε διαγραφεί σε ορισμένες εικόνες .

Ο Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για κανένα έγκλημα ούτε έχει κατηγορηθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου για οποιαδήποτε αδικοπραγία που σχετίζεται με τον Έπσταϊν. Ένας εκπρόσωπος της βοήθειας της Κλίντον σε δήλωσή του την Παρασκευή ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «προστατεύεται από αυτό που θα ακολουθήσει».

Η δήλωση πρόσθεσε ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν και είχε διακόψει τη σχέση πριν αυτά τα εγκλήματα έρθουν στο φως.

«Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων εδώ», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Άνχελ Ουρένια. «Η πρώτη ομάδα δεν γνώριζε τίποτα και διέκοψε τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις μαζί του και μετά. Είμαστε στην πρώτη ομάδα».

Σε επιστολή που απεστάλη στο Κογκρέσο την Παρασκευή, ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι η εκτενής εξέταση του υλικού που σχετίζεται με τον Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης «δεν… αποκάλυψε στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια έρευνα εναντίον τρίτων μερών που δεν έχουν κατηγορηθεί», στα οποία θα περιλαμβανόταν και η Κλίντον.

Οι μαρτυρίες και οι σημειώσεις

Δύο μήνες πριν από το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο του Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική εμπορία το 2019, ένας μάρτυρας είπε στους ερευνητές ότι ζήτησε να δει την ταυτότητα ενός κοριτσιού για να βεβαιωθεί ότι ήταν ανήλικη, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία.

Η αποκάλυψη συμπεριλήφθηκε σε ένα έγγραφο 52 σελίδων από τον Μάιο του 2019 που περιείχε χειρόγραφες σημειώσεις ενός ερευνητή από μια συνέντευξη με τον μάρτυρα, του οποίου το όνομα έχει αποκρυφθεί. Το έγγραφο περιέχει επίσης φωτογραφίες διαφόρων γυναικών, μερικές από τις οποίες φορούσαν μαγιό ή άλλα αποκαλυπτικά ρούχα, για τις οποίες ο μάρτυρας είπε στους ερευνητές ότι πέρασαν χρόνο με τον Έπσταϊν και πιθανώς κακοποιήθηκαν.

Οι σημειώσεις δείχνουν ότι ο μάρτυρας ανέφερε μια «απελπισμένη περίοδο που του τελείωναν τα κορίτσια». Ο μάρτυρας είπε επίσης στους ερευνητές ότι ο Έπσταϊν ήταν απογοητευμένος από τις μεγαλύτερες ηλικίες ορισμένων από τα κορίτσια που έφεραν — και επέμενε να του φέρουν «νεαρά» κορίτσια.

«Κάποια στιγμή, τον είδε να ζητάει ταυτότητα από ένα κορίτσι κάτω των 18 ετών, ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν πίστευε ότι τα είχαν κάνει θάλασσα φέρνοντας περισσότερα μεγαλύτερα κορίτσια», ανέφεραν οι σημειώσεις της συνέντευξης .

Οι σημειώσεις δείχνουν ότι ο «JE» πλήρωσε κάποια και «της είπε να συνεχίσει να ψάχνει για κορίτσια», περιγράφοντας την προτίμησή του για συγκεκριμένες γυναίκες.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις φυλές, τις εθνικότητες και την επιδερμίδα των κοριτσιών, προσθέτοντας ότι «ο JE δεν ήθελε Ισπανίδες ή μελαχρινές κοπέλες» και ζήτησε νεαρά κορίτσια «αλλά όχι μελαχρινές» κοπέλες.