Συνελήφθη 14χρονος που «ρήμαζε» καταστήματα σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα – Διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει από Ίδρυμα Αρωγής Ανηλίκων

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου διακριβώθηκε η δράση 14χρονου που διέπραττε κλοπές από καταστήματα στις περιοχές του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχε διαφύγει από Ίδρυμα Αρωγής Ανηλίκων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών από καταστήματα, κυρίως ένδυσης – υπόδησης, στις περιοχές του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. πρωινές ώρες της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, εντός οικισμού στην περιοχή του Ασπροπύργου και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα, ο δράστης απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Ελευσίνας και χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους υπαλλήλους, αφαίρεσε από τον χώρο που χρησιμοποιούν αυτοί για την εναπόθεση των προσωπικών τους αντικειμένων, πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζική κάρτα και όταν πλέον έγινε αντιληπτός τράπηκε σε φυγή.

Η παθούσα υπάλληλος τον εντόπισε σε κοντινή απόσταση και όταν του ζήτησε να της επιστρέψει το πορτοφόλι, αυτός της υπέδειξε το σημείο όπου το είχε απορρίψει.

Όταν η παθούσα διαπίστωσε ότι από το εσωτερικό του πορτοφολιού ο δράστης είχε αφαιρέσει τόσο το χρηματικό ποσό, όσο και την τραπεζική κάρτα, αυτός την απώθησε και τράπηκε σε φυγή.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί ακόμα 6 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του, αποτελεί το γεγονός πως σε δύο περιπτώσεις διέπραξε 2 κλοπές από τα ίδια καταστήματα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

