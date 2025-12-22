Βελόπουλος: Σε μία ευνομούμενη πολιτεία ο οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος δεν είναι είδηση

«Σε μία ευνομούμενη πολιτεία ο οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος δεν είναι είδηση και πρέπει να γίνεται από πάνω προς τα κάνω (δηλαδή από τον πρωθυπουργό, ολιγάρχες, πλουτοκράτες) και προς τα κάτω, μαζί με προέδρους κομμάτων», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Στην ψευτο-δημοκρατία της ΝΔ, οι έλεγχοι γίνονται επιλεκτικά και προκλητικά, παρά το γεγονός ότι και οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι ελεγχόμαστε, εάν θέλουμε πραγματικά ευνομούμενο κράτος και ισονομία. Αυτά τα έχει υποστεί η Ελληνική Λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό και κυρίως αυτοί που διαμαρτύρονται σήμερα, για την αδικία που υπέστη τότε η Ελληνική Λύση, σιωπούσαν. Γιατί λοιπόν;».