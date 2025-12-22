Βελόπουλος: Σε μία ευνομούμενη πολιτεία ο οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος δεν είναι είδηση

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε πως «σε μία ευνομούμενη πολιτεία ο οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος δεν είναι είδηση» και πρέπει να γίνεται «από τον πρωθυπουργό, ολιγάρχες, πλουτοκράτες» και προς τα κάτω.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «στην ψευτο-δημοκρατία της ΝΔ, οι έλεγχοι γίνονται επιλεκτικά και προκλητικά».
  • Ο Βελόπουλος τόνισε ότι «αυτά τα έχει υποστεί η Ελληνική Λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό» και επέκρινε όσους σιωπούσαν όταν η Ελληνική Λύση υφίστατο αδικία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος

«Σε μία ευνομούμενη πολιτεία ο οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος δεν είναι είδηση και πρέπει να γίνεται από πάνω προς τα κάνω (δηλαδή από τον πρωθυπουργό, ολιγάρχες, πλουτοκράτες) και προς τα κάτω, μαζί με προέδρους κομμάτων», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Στην ψευτο-δημοκρατία της ΝΔ, οι έλεγχοι γίνονται επιλεκτικά και προκλητικά, παρά το γεγονός ότι και οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι ελεγχόμαστε, εάν θέλουμε πραγματικά ευνομούμενο κράτος και ισονομία. Αυτά τα έχει υποστεί η Ελληνική Λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό και κυρίως αυτοί που διαμαρτύρονται σήμερα, για την αδικία που υπέστη τότε η Ελληνική Λύση, σιωπούσαν. Γιατί λοιπόν;».

