Ηλεία: Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων – Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή

Σύνοψη από το

  • Σειρά σοβαρών καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης ζώων σε ένα άτυπο καταφύγιο του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Ηλεία, έρχεται στη δημοσιότητα από την οργάνωση Save a Greek Stray.
  • Η οργάνωση προχώρησε σε μήνυση, καθώς διαπίστωσε παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας στο συγκεκριμένο καταφύγιο, ζητώντας κατεπείγουσα εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης.
  • Όπως αναφέρεται, καταγράφηκαν «σκύλοι δεμένοι με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΚΥΛΟΣ
pixabay

Σειρά σοβαρών καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης ζώων σε ένα άτυπο καταφύγιο του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Ηλεία, έρχεται στη δημοσιότητα από την οργάνωση Save a Greek Stray.

Η οργάνωση προχώρησε σε μήνυση, καθώς διαπίστωσε εκτεταμένες παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας στο συγκεκριμένο καταφύγιο, ενώ γνωστοποίησε ότι ζητά κατεπείγουσα εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης.

«Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάρτηση, ενώ τονίζεται πως θα προχωρήσουν «σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου» και ζητούν «κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καλλυντικών προϊόντων

Ο ΙΣΑ στηρίζει την έγκυρη ενημέρωση για τα μυοσκελετικά νοσήματα

Εορταστικό τραπέζι: Διευκρινίσεις Αναγνωστόπουλου για το κόστος

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 1,17 δισ. ευρώ υπέβαλε η Ελλάδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:20 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες – Στο νοσοκομείο ένας 53χρονος

Τροχαίο ατύχημα έγινε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 στον Πλάτανο Καλυβίων, στο Αγρίνιο....
17:15 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ολομέλεια προέδρων δικηγορικών συλλόγων: «Όχι» στην αντικατάσταση των δικηγόρων με δικαστές στα Πειθαρχικά Συμβούλια

Ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελ...
16:40 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μεταξουργείο: 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβαν την κάνναβη σε σωλήνα απορροφητήρα – ΒΙΝΤΕΟ 

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνελήφθησαν, μεσημ...
16:30 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Στο μνημείο των Τεμπών οι αγρότες – Η συμβολική κίνηση για τα θύματα της τραγωδίας – ΒΙΝΤΕΟ

Την μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών τίμησαν οι αγρότες, μετά το αποκ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα