Φανταστική συνταγή για χριστουγεννιάτικη σαλάτα με ζουμερά ρόδια, ψητό κολοκυθάκι και λαχανικά εποχής

Αυτή η χριστουγεννιάτικη σαλάτα είναι μια φρέσκια και γιορτινή προσθήκη στο γιορτινό τραπέζι! Περιλαμβάνει κατακόκκινα ρόδια, καραμελωμένα καρύδια πεκάν, πεκορίνο και ψητή κολοκύθα πάνω σε ένα κρεβάτι από χειμωνιάτικα χόρτα.

Το αγαπημένο dressing με μηλόξυδο δένει όλη την γεύση! Η σαλάτα είναι ιδανική για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, επειδή συνδυάζει τη γεύση του ξινού, του γλυκού και του πικρού, μαζί με τις κρεμώδεις και τραγανές υφές.

Οι πολύχρωμοι τόνοι των χειμωνιάτικων λαχανικών είναι τόσο όμορφοι και εντυπωσιακοί! Αν θέλετε να προσθέσετε χρώμα στα συνοδευτικά σας, αυτή η εντυπωσιακή σαλάτα είναι η καλύτερη επιλογή.

Ακολουθούν οι κορυφαίες της παραλλαγές, καθώς και συμβουλές για εύκολη προετοιμασία.

Πώς να φτιάξετε τη Χριστουγεννιάτικη σαλάτα

Αυτή η Χριστουγεννιάτικη σαλάτα έχει τέσσερα βασικά μέρη:

Τα ψητά λαχανικά – κυβάκια κολοκύθας αλλά και φέτες κόκκινου κρεμμυδιού

Τα ωμά λαχανικά – λάχανο, ραντίτσιο και ξυστό λάδι

Τα γευστικά υλικά – σπόρους ροδιού, καραμελωμένα καρύδια πεκάν και ξυστό πεκορίνο

Το ντρέσινγκ – με μηλόξυδο

Ξεκινήστε ψήνοντας την κολοκύθα και το κρεμμύδι.

Απλώστε τα σε μία ενιαία στρώση σε ένα ταψί καλυμμένο με χαρτί ψησίματος.

Ραντίστε με ελαιόλαδο, πασπαλίστε με αλάτι και πιπέρι και ανακατέψτε τα ώστε να καλυφθούν παντού

Ψήστε τα μέχρι να μαλακώσουν και ροδίσουν, περίπου 20 με 35 λεπτά

Συμβουλή

Οι φέτες κρεμμυδιού ίσως να είναι έτοιμες πριν την κολοκύθα. Αν χρειαστεί, βγάλτε τις από το ταψί και συνεχίστε να ψήνετε την κολοκύθα μέχρι να μαλακώσει. Εν τω μεταξύ, ξεχωρίστε τα στρώματα του κρεμμυδιού.

Στη συνέχεια, φτιάξτε το ντρέσινγκ. Είναι πανεύκολο να το ανακατέψετε με μηλόξυδο, μέλι, σκόρδο, μουστάρδα και ελαιόλαδο.

Μετά, κάντε μασάζ στο λάχανο με λίγο από το ντρέσινγκ για να το μαλακώσετε. Προσθέστε το ραντίτσιο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και την ψητή κολοκύθα με το κρεμμύδι. Ανακατέψτε με το υπόλοιπο ντρέσινγκ.

Τέλος, προσθέστε τα γευστικά υλικά και ανακατέψτε απαλά ξανά. Δοκιμάστε και ρυθμίστε τη γεύση ανάλογα και σερβίρετε!

Συμβουλές για προετοιμασία

Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να προετοιμαστείτε για αυτή τη συνταγή σαλάτας:

Φτιάξτε το ντρέσινγκ έως και 5 ημέρες νωρίτερα και αποθηκεύστε το στο ψυγείο.

Το ελαιόλαδο μπορεί να πήξει στο ψυγείο. Μην ανησυχείτε—βγάλτε το σε θερμοκρασία δωματίου και θα μαλακώσει γρήγορα.

Ψήστε την κολοκύθα και τα κρεμμύδια έως και 2 ημέρες πριν. Αποθηκεύστε τα σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο μέχρι να είστε έτοιμοι να φτιάξετε τη σαλάτα.

Ντύστε τα λαχανικά έως και 1 ημέρα νωρίτερα. Είναι όλα ανθεκτικά χειμωνιάτικα λαχανικά, οπότε κρατούν καλά.

Αποθηκεύστε τα στο ψυγείο μέχρι να είστε έτοιμοι να σερβίρετε, και μετά προσθέστε το τυρί, τα καραμελωμένα καρύδια και τα ρόδια πριν τα απολαύσετε!

Παραλλαγές της συνταγής

Ακολουθούν κάποιες από τις κορυφαίες παραλλαγές: