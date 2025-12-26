Bûche de noel: Το απόλυτο γλυκό για τα Χριστούγεννα – Ονειρεμένη συνταγή από γνωστό Γάλλο σεφ για χριστουγεννιάτικο κορμό

Σύνοψη από το

  • Ο γνωστός Γάλλος σεφ Jean-Pierre, με πάνω από 2 εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, συστήνει ανεπιφύλακτα την παραδοσιακή συνταγή του για Bûche de Noël, τον κλασικό χριστουγεννιάτικο κορμό. Την φτιάχνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή.
  • Η συνταγή περιλαμβάνει την παρασκευή ξεχωριστών στοιχείων, όπως μανιτάρια μαρέγκας, αφράτο κέικ, κρέμα βουτύρου με πορτοκάλι και πλούσια κρέμα βουτύρου μαύρης σοκολάτας.
  • Το κέικ τυλίγεται σφιχτά σαν κορμός, αφού καλυφθεί με την κρέμα πορτοκαλιού και ψιλοκομμένες φράουλες, και στη συνέχεια επικαλύπτεται εξωτερικά με την κρέμα μαύρης σοκολάτας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

κορμός

Αυτή η συνταγή για Bûche de Νοël, δηλαδή ένα παραδοσιακό κέικ που μοιάζει με τον κλασικό χριστουγεννιάτικο κορμό πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στο αρχείο σας. Ο γνωστός Γάλλος σεφ Jean-Pierre, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής, με κανάλι στο YouTube που έχει πάνω από 2 εκατομμύρια ακολούθους,  την φτιάχνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή και την συστήνει ανεπιφύλακτα.

Φανταστική συνταγή της Martha Stewart για ψωμί σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου – Θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους

Για τα μανιτάρια μαρέγκας:

  • 2 μεγάλα Αβγά (μόνο τα ασπράδια, χωρίς ίχνη κρόκου)
  • 100 γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική
  • 1 πρέζα Αλάτι
  • 1/4 κουτ. του γλυκού Κρεμόριο Ταρτάρ
  • 30 γρ. Μαύρη Σοκολάτα, λιωμένη

Για το κέικ:

  • 7 Αβγά, χωρισμένα
  • 50 γρ. Ζάχαρη, χωρισμένη σε δύο 25 γρ.
  • 30 γρ. Αλεύρι για κέικ
  • 15 γρ. Κακάο σε σκόνη
  • 1 πρέζα Αλάτι
  • 1 κουτ. της σούπας Εκχύλισμα Βανίλιας

Για την κρέμα βουτύρου με πορτοκάλι:

  • 60 γρ. Καλή ποιότητα Λευκή Σοκολάτα, λιωμένη
  • 225 γρ. Γλυκό Βούτυρο, μαλακωμένο εκτός ψυγείου για τουλάχιστον 4 με 5 ώρες
  • 50 γρ. Ζάχαρη άχνη (10 X)
  • 1 κουτ. του γλυκού Εκχύλισμα Βανίλιας
  • 1 Πορτοκάλι, ξυσμένο με μικροπλάνο
  • 1/2 κιλό Φράουλες, ψιλοκομμένες
  • 1 πρέζα Αλάτι

Για την κρέμα βουτύρου μαύρης σοκολάτας:

  • 30 γρ. Κακάο σε σκόνη
  • 115 γρ. Μαύρη Σοκολάτα, λιωμένη
  • 340 γρ. Γλυκό Βούτυρο, μαλακωμένο εκτός ψυγείου για τουλάχιστον 4 με 5 ώρες
  • 200 γρ. Συμπυκνωμένο Γάλα
  • 1 κουτ. του γλυκού Εκχύλισμα Βανίλιας
  • 50 γρ. Ζάχαρη άχνη (10 X)
  • 1 πρέζα Αλάτι

Οδηγίες Συνταγής

Για τα μανιτάρια μαρέγκας

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 135°C.
  • Στρώνετε ένα μεγάλο ταψί με λαδόκολλα.
  • Στον κάδο του μίξερ, χτυπάτε τα ασπράδια των αβγών μέχρι να γίνουν άσπρα, προσθέτετε τη ζάχαρη, το αλάτι και το κρεμόριο ταρτάρ και συνεχίζετε το χτύπημα μέχρι να γίνουν γυαλιστερά και σφιχτά.
  • Χρησιμοποιώντας μια σακούλα ζαχαροπλαστικής με μύτη 3/8″, σχηματίζετε 12 κορμούς και 12 καπάκια, όπως έκανε ο σεφ στο βίντεο.
  • Ψήνετε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να στεγνώσουν, και αφήνετε να κρυώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου πάνω στη λαδόκολλα.
  • Πατάτε ελαφρά τα καπάκια και τους κορμούς με κακάο σε σκόνη.
  • Μεταφέρετέ τα σε ένα αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου (όχι στο ψυγείο).

Φτιάξτε το κέικ:

  • Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 220°C.
  • Καθαρίζετε και κόβετε τις φράουλες σε μικρούς κύβους και τις αφήνετε να στραγγίσουν σε ένα σήτα ή σουρωτήρι από ανοξείδωτο ατσάλι.
  • Στον καθαρό κάδο του μίξερ, χτυπάτε τα 7 ασπράδια αβγών και 1/4 φλιτζάνι ζάχαρη μέχρι να σχηματιστούν μαλακές κορυφές – μην τα χτυπήσετε παραπάνω
  • Μεταφέρετε σε ένα γυάλινο ή ανοξείδωτο μπολ και αφήστε τα σε θερμοκρασία δωματίου.
  • Σε ένα ξεχωριστό γυάλινο μπολ, κοσκινίζετε το αλεύρι, το κακάο και το αλάτι.
  • Στρώνετε μια φόρμα 28 x 43 εκ. (Jelly Roll ή Sheet Pan) με βουτυρωμένη λαδόκολλα.
  • Στον καθαρό κάδο του μίξερ, συνδυάζετε τους 7 κρόκους, τη βανίλια και τη υπόλοιπη 1/4 φλιτζάνι ζάχαρη.
  • Χτυπάτε για περίπου 5 έως 7 λεπτά μέχρι τα αβγά να γίνουν ανοιχτόχρωμα και να γίνουν παχύρρευστα.
  • Προσθέτετε το μείγμα αλευριού και ανακατεύετε για 1 λεπτό, μέχρι να ενσωματωθούν καλά τα υλικά.
  • Ενσωματώνετε με προσοχή τα χτυπημένα ασπράδια αβγών, χωρίς να τα ανακατέψετε υπερβολικά.
  • Απλώνετε το μείγμα στη φόρμα και ψήνετε για 10 λεπτά, ή μέχρι το κέικ να είναι ελαστικό στην αφή ή να αρχίσει να αποκολλάται από τις άκρες της φόρμας.
  • Βγάζετε το κέικ αμέσως από τη φόρμα και το αφήνετε να κρυώσει. Αφήστε τη λαδόκολλα από κάτω.

Φτιάξτε την Κρέμα Βουτύρου Πορτοκαλιού:

  • Λιώστε την άσπρη σοκολάτα στον φούρνο μικροκυμάτων για 10-15 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία 4-5 φορές, χωρίς να ξεπερνάτε τα 10-15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.
  • Σε ένα μπολ ανάμιξης, βάλτε το βούτυρο (όχι λιωμένο, μόνο πολύ μαλακό) και ανακατέψτε το μέχρι να γίνει ανοιχτόχρωμο και λευκό.
  • Προσθέστε την κοσκινισμένη άχνη ζάχαρη 10X ή το ζαχαρούχο γάλα και ανακατέψτε μέχρι να ενσωματωθούν καλά.
  • Προσθέστε τη φλούδα πορτοκαλιού, τη βανίλια και τη λειωμένη άσπρη σοκολάτα και ανακατέψτε καλά.

Φτιάξτε την κρέμα βουτύρου μαύρης σοκολάτας:

  • Λιώστε τη σοκολάτα στον φούρνο μικροκυμάτων για 10-15 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία 4-5 φορές, χωρίς να ξεπερνάτε τα 10-15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.
  • Σε ένα μπολ ανάμιξης, βάλτε το βούτυρο (όχι λιωμένο, μόνο πολύ μαλακό) και ανακατέψτε το μέχρι να γίνει ανοιχτόχρωμο και λευκό.
  • Προσθέστε την κοσκινισμένη άχνη ζάχαρη 10X, το κακάο, το ζαχαρούχο γάλα και τη βανίλια και ανακατέψτε μέχρι να ενσωματωθούν καλά.
  • Προσθέστε τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Φτιάξτε τον κορμό:

  • Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια του κέικ με μια ομοιόμορφη στρώση από την κρέμα βουτύρου πορτοκαλιού.
  • Πασπαλίστε με τα ψιλοκομμένα φράουλες.
  • Χρησιμοποιώντας τη λαδόκολλα ως βοήθημα, τυλίξτε το κέικ από την πλευρά του μήκους, σφιχτά σαν κορμό, και τοποθετήστε το στο ψυγείο.
  • Αφήστε το κέικ να κρυώσει στο ψυγείο για τουλάχιστον μερικές ώρες.
  • Καλύψτε την εξωτερική επιφάνεια του κέικ με την κρέμα βουτύρου μαύρης σοκολάτας.

Εξοπλισμός

  • Βανίλια Ταϊτής
  • Κύπελλα μέτρησης
  • Σπάτουλα με στραμμένο χερούλι
  • Σακουλάκια ζαχαροπλαστικής Μιας Χρήσης
  • Μύτες για σακουλάκι ζαχαροπλαστικής
  • Σπάτουλες σιλικόνης
  • Μαχαίρι- ξύστρα
  • Επιφάνεια κοπής
  • Θερμόμετρο λέιζερ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι υγιεινό να μυρίζουμε τα αέρια μας – Τι υποστηρίζουν κάποιοι επιστήμονες

Εκείνος ξεχνά από τα 55 του αλλά εκείνη θυμάται για δυο – Πώς αντιμετωπίζει το Αλτσχάιμερ ζευγάρι που δεν σταματά να ταξιδε...

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 50% στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Θα ανανεώσω το συμβόλαιο του σπιτιού μόνο αν μου κάνει πρόταση γάμου»

Μία γυναίκα εξομολογείται πως, δεν έχει πρόθεση να συνεχίσει να ζει με τον σημερινό σύντροφό τ...
06:15 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις την γάτα σε 8 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:30 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Τοξότες, η σκέψη σας στρέφεται στην συναισθηματική σταθερότητα

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετ...
21:00 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Χρονιά μεγάλων αλλαγών το 2026 – «Ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για νέα ξεκινήματα»

Το 2026 είναι αφιερωμένο σε εσάς! Μετά τις δύσκολες και αναγκαίες κακοτυχίες του Έτους 9 το 20...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα