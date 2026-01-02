Πώς λειτουργούν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Τι ισχύει με τις τράπεζες

  • Τα περισσότερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά σήμερα, 2 Ιανουαρίου, λόγω απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά, με εξαιρέσεις όπως μικρά καταστήματα, φούρνους και περίπτερα.
  • Ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως τα Lidl και πολλά καταστήματα των AB Βασιλόπουλος, My Market, Market In, Γαλαξίας και Κρητικός, λειτουργούν σήμερα με κανονικό ωράριο, ενώ τα καταστήματα Σκλαβενίτη παραμένουν κλειστά.
  • Οι τράπεζες λειτουργούν κανονικά σήμερα, 2 Ιανουαρίου, καθώς δεν είναι αργία, ενώ θα παραμείνουν κλειστές την Τρίτη 6 Ιανουαρίου λόγω Θεοφανίων.
Λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά τα καταστήματα αλλά και ορισμένα σούπερ μάρκετ παραμένουν και σήμερα, δεύτερη ημέρα του νέου έτους, κλειστά.

Τα εμπορικά καταστήματα δεν ανοίγουν σήμερα, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως μικρά καταστήματα, φούρνοι και περίπτερα.

Τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, ορισμένες αλυσίδες είναι ανοιχτές, όπως τα Lidl, τα οποία λειτουργούν με κανονικό ωράριο. Τα καταστήματα του Σκλαβενίτη είναι κλειστά.

Αντίστοιχα, ο ΑΒ Βασιλόπουλος έχει επιλέξει μερική λειτουργία καταστημάτων. Εκτός από τα AB Shop & Go πολλά καταστήματα σε μεγάλες πόλεις θα είναι ανοιχτά με κανονικό ωράριο.

Όσον αφορά στα My Market, καθώς και αλυσίδες όπως Market In, Γαλαξίας και Κρητικός, πολλά καταστήματα σε μεγάλες πόλεις και κεντρικές περιοχές είναι ανοιχτά σήμερα 2/1, λειτουργώντας με κανονικό ωράριο.

Προτείνεται οι καταναλωτές να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους.

Τι ισχύει με τις τράπεζες

Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο. Οι τράπεζες θα είναι ξανά κλειστές την Τρίτη (6/1), οπότε και γιορτάζονται τα Θεοφάνια. Οι συναλλαγές θα γίνονται τότε μόνο ηλεκτρονικά.

07:45 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

