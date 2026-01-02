Τουρκία: Μεγάλη διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη -Το τραγούδι «Free Palestine» και ο γιος του Ερντογάν

  • Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε πορεία και συγκέντρωση σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με πηγές, κάπου 500.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην κινητοποίηση.
  • Ανάμεσα στους διοργανωτές της κινητοποίησης ήταν ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο νεότερος γιος του Τούρκου Προέδρου, ενώ ο τραγουδιστής Μάχερ Ζάιν ερμήνευσε το τραγούδι «Free Palestine».
  • Η Τουρκία, η οποία έχει επικρίνει έντονα τον πόλεμο στη Γάζα, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει επισφαλής, με την ανθρωπιστική κατάσταση να είναι κρίσιμη.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε πορεία και συγκέντρωση σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, ανεμίζοντας παλαιστινιακές και τουρκικές σημαίες και καλώντας να τερματιστεί η βία στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κάτω από τον γαλανό ουρανό και παρά το έντονο κρύο έκαναν πορεία ως τη γέφυρα του Γαλατά, όπου οργανωνόταν συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε την Παλαιστίνη», διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

Πάνω από 400 οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών ήταν παρούσες στην κινητοποίηση, ανάμεσα στους διοργανωτές της οποίας ήταν ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο νεότερος γιος του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην τουρκική αστυνομία και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κάπου 500.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην κινητοποίηση αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφωνήθηκαν διάφορες ομιλίες και τραγουδιστής με καταγωγή από τον Λίβανο, ο Μάχερ Ζάιν, ερμήνευσε το τραγούδι «Free Palestine».

«Προσευχόμαστε το 2026 να φέρει καλοτυχία σε όλο το έθνος μας και στους καταπιεσμένους Παλαιστίνιους», είπε ο Μπιλάλ Ερντογάν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Τουρκία, η κυβέρνηση της οποίας συγκαταλέγεται σε αυτές που επέκριναν με τον πλέον έντονο τρόπο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, που έβαλε τέλος στον καταστροφικό πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Όμως η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει επισφαλής, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο συνεχίζει να είναι κρίσιμη.

 

