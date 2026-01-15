Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εργάτη που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ

  • Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα εργάτη της που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ προχθές Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του αμερικανού προέδρου σε μονάδα της.
  • Ο Τι Τζέι Σαμπούλα, εργάτης της Φορντ, επιβεβαίωσε ότι αυτός φώναξε στον αμερικανό πρόεδρο και πως αναφερόταν στη στενή σχέση του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπστιν, δηλώνοντας πως «δεν μετανιώνει» για όσα είπε.
  • Το συνδικάτο UAW δήλωσε ότι «πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης» και υποσχέθηκε να προστατεύσει τον εργαζόμενο, ενώ έρανος στο GoFundMe έχει συγκεντρώσει πάνω από 350.000 δολάρια.
Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα εργάτη της που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ προχθές Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ σε μονάδα της, εξαγριώνοντάς τον, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το συνδικάτο εργαζομένων του κλάδου UAW (United Auto Workers), του οποίου είναι μέλος.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο εργαζόμενος στη μονάδα συναρμολόγησης στο Ντίαρμπορν ακούγεται να φωνάζει διάφορα, ιδίως «προστάτη παιδεραστών» στον Τραμπ, ο οποίος αντιδρά εξυβρίζοντάς τον και υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, χαρακτήρισε τον εργάτη «παλαβό», «σε παροξυσμό οργής», κι έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε κατά τρόπο «εντελώς προσήκοντα».

Ο Τι Τζέι Σαμπούλα, εργάτης της Φορντ, 40 ετών, επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι αυτός φώναξε στον Αμερικανό πρόεδρο και ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα διαρκούσης εσωτερικής έρευνας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Επιβεβαίωσε επίσης πως αναφερόταν στη στενή σχέση που είχαν για χρόνια ο αρχηγός του κράτους και ο Τζέφρι Έπστιν, Νεοϋορκέζος χρηματομεσίτης, που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε δημιουργήσει. Ο χειρισμός του φακέλου της υπόθεσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις κι επικρίσεις εναντίον του Τραμπ, ιδίως στο δικό του πολιτικό στρατόπεδο.

Ξεκαθαρίζοντας πως «δεν μετανιώνει» για όσα είπε, ο εργαζόμενος παραδέχτηκε πάντως ότι φοβάται πως θα τον απολύσουν κι αισθάνεται πως πλέον έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης», διότι «έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ μπροστά στους φίλους του» στην Ford.

Ο κ. Σαμπούλα δηλώνει πολιτικά «ανεξάρτητος», λέει πως δεν ψήφισε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ, πάντως έχει ψηφίσει άλλους ρεπουμπλικάνους, πάντα σύμφωνα με την Washington Post.

Ο εργάτης «πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης, αρχή που ενστερνιζόμαστε ολόψυχα», ήταν η αντίδραση του συνδικάτου UAW μέσω X. «Στεκόμαστε στο πλευρό των μελών μας στην προστασία της φωνής τους στους χώρους εργασίας τους», σημειώνεται.


Το συνδικάτο υποσχέθηκε να «διασφαλίσει» ότι ο εργαζόμενος θα έχει την προστασία που προβλέπεται στην εταιρική συλλογική σύμβαση εργασίας που διαπραγματεύτηκε με την διεύθυνση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Οι εργάτες δεν πρέπει ποτέ να υφίστανται χυδαία γλώσσα ή συμπεριφορά από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ», επέμεινε.

Έρανος που οργανώθηκε στον ιστότοπο GoFundMe υπό τον τίτλο «Ο Τι Τζέι Σαμπούλα είναι πατριώτης!» είχε οδηγήσει μέχρι χθες στη συγκέντρωση 350.000 δολαρίων και πλέον.

Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα ως τη 19η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση Έπστιν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέστησαν εκτενή λογοκρισία, ενώ ως τώρα δεν έχει δει το φως παρά λιγότερο από το 1% του υλικού.

Πηγή: ΑΠΕ

