Κίνηση… παντού: «Απέραντο πάρκινγκ» Κηφισός, Ποσειδώνος και κέντρο – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

  • Η κίνηση είναι… παντού σήμερα, Πέμπτη (15/1), δοκιμάζοντας τα νεύρα των οδηγών, με «κόκκινο» να χτυπά στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και στα δύο ρεύματα της Αθηνών-Λαμίας.
  • Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο του Κηφισού, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη και την Αλεξάνδρας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.
  • Επιπλέον, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ενώ «δύσκολες» είναι η Βασιλίσσης Σοφίας και η άνοδος της Συγγρού.
Η κίνηση είναι… παντού σήμερα, Πέμπτη (15/1) δοκιμάζοντας τα νεύρα και τις αντοχές των οδηγών. «Κόκκινο χτυπά» στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, στα δύο ρεύματα της Αθηνών – Λαμίας αλλά και στην άνοδο του Κηφισού και την Πέτρου Ράλλη.

Προβλήματα καταγράφονται στη Μεσογείων, την Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη) , στην Αλεξάνδρας αλλά και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας.

Η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Συγγρού και η Λεωφόρος Βεΐκου στο Γαλάτσι είναι «δύσκολες».

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 25-30 λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

