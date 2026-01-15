Παλαιό Φάληρο: Βαρύ το ποινικό παρελθόν του 56χρονου που κουβαλούσε όπλα – Γνώριμος των Αρχών από το 1997

  • Συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο 56χρονος, όταν οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένο στο αυτοκίνητό του μικρό οπλοστάσιο, μαζί με πλαστή άδεια οδήγησης.
  • Ο συλληφθείς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, έχοντας συλληφθεί δεκάδες φορές για απειλές, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ληστείες, και είναι γνώριμος των Αρχών από το 1997.
  • Μεταξύ άλλων, είχε εισβάλει σε σπίτι ηλικιωμένης παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ για κλοπή χρυσαφικών, ενώ πέρυσι επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και πυροβόλησε στον αέρα.
Δεκάδες φορές είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν, για απειλές, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ληστείες, ο 56χρονος που βρίσκεται εκ νέου στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένο στο αυτοκίνητό του μικρό οπλοστάσιο, στο Παλαιό Φάληρο.

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 56χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 56χρονος ακινητοποίησε το όχημα όπου κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν: 2 πιστόλια με 3 φυσίγγια, 2 γεμιστήρες, αναδιπλούμενο σουγιά καθώς και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 56χρονος, γνωστός επιχειρηματίας, είναι γνώριμος των Αρχών από το 1997. Τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε εισβάλει σε σπίτι ηλικιωμένης και παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ κατάφερε να τις κλέψει χρυσαφικά, ενώ όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, πέρυσι είχε επιτεθεί σε έναν οδηγό ταξί, τον οποίο χτύπησε με το κράνος της μηχανής του, και είχε πυροβολήσει και στον αέρα.

 

 

 

09:48 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

