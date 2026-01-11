Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

  • Η Μαριάννα Τουμασάτου δήλωσε ότι «θα ήθελε να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα» από τον διαγωνισμό της Eurovision. Η ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι θα ντρεπόταν να συμμετάσχει φέτος, λόγω της παρουσίας του Ισραήλ.
  • Υπογράμμισε ότι «πρέπει να είναι πιο ισχυρό το συναίσθημα της ευρύτερης Δικαιοσύνης από την προσωπική προβολή». Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα γιατί αποκλείστηκαν οι Ρώσοι από τον διαγωνισμό, αλλά όχι οι Ισραηλινοί.
  • Η συμμετοχή του Ισραήλ αποτελεί «ακανθώδες και πολωτικό ζήτημα» για την EBU, προκαλώντας αντιδράσεις και πιέσεις σε χώρες όπως η Ισλανδία και η Φινλανδία να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους. Πολλές χώρες θεωρούν ότι ο διαγωνισμός μετατρέπεται σε «πεδίο μάχης».
Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε συνέντευξη στο Rosa και τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα. Η ηθοποιός, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Κρυφτό» με την Λένα Δροσάκη, εξέφρασε ανοιχτά την άποψή της για την Eurovision τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει καθόλου. «Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν συμμετέχουσα ή συμμετέχων στον διαγωνισμό της Eurovision φέτος που συμμετέχει το Ισραήλ» αναφέρει.

Διαβάστε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαριάννας Τουμασάτου στο Rosa.

Θα ήθελες να φύγει η Ελλάδα από τη Eurovision;

Θα ήθελα να το είχε κάνει χθες. Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα. Έχει βγει αυτός ή αυτή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα;

Όχι, είναι ακόμα στο στάδιο των συμμετοχών.

Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν συμμετέχουσα ή συμμετέχων στον διαγωνισμό της Eurovision φέτος που συμμετέχει το Ισραήλ. Ναι, θα ντρεπόμουν. Δεν θα ήθελα. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο ισχυρό το συναίσθημα της ευρύτερης Δικαιοσύνης από την προσωπική προβολή. Όποιος και να πάει, θα προβληθεί. Ναι, οκ, το ξέρουμε. Αλλά αυτή η χρονιά είναι επικίνδυνη.

Έχει σημασία ακόμα και η Eurovision δηλαδή;

Τα πάντα έχουν σημασία. Γιατί συνηθίζουμε. Άμα δεχόμαστε το ένα, θα δεχόμαστε και το άλλο. Τους Ρώσους τους βγάλανε. Γιατί; Δεν τους υπερασπίζομαι σε καμία περίπτωση. Κανέναν που πετάει βόμβες δεν υπερασπίζομαι. Αλλά αυτούς τους βγάλανε από παντού. Τους άλλους γιατί δεν τους βγάζουν;

Γιατί πολλές χώρες δε θα συμμετέχουν φέτος στην Eurovision

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό αποτελεί το πιο ακανθώδες και πολωτικό ζήτημα για την EBU, καθώς έχει προκαλέσει ένα κύμα αντιδράσεων που επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις των υπόλοιπων εθνικών φορέων. Πολλές χώρες, κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Φινλανδία, βρέθηκαν υπό τεράστια πίεση από την κοινή γνώμη, τα σωματεία καλλιτεχνών και χιλιάδες πολίτες που απαιτούσαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα, παραλληλίζοντας την περίπτωση με εκείνη της Ρωσίας το 2022.

Αν και η EBU εμμένει στη θέση ότι η Eurovision είναι ένας «μη πολιτικός διαγωνισμός μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και όχι κυβερνήσεων», η ένταση που δημιουργήθηκε στα παρασκήνια της περσινής διοργάνωσης —με καταγγελίες καλλιτεχνών για τοξικό περιβάλλον και παραβιάσεις των κανόνων ουδετερότητας— οδήγησε ορισμένα κράτη να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους. Η δυσαρέσκεια πολλών χωρών δεν εστιάζει μόνο στο πολιτικό κομμάτι, αλλά και στο γεγονός ότι η παραμονή του Ισραήλ μετατρέπει τη Eurovision σε ένα «πεδίο μάχης» που επισκιάζει το μουσικό περιεχόμενο, καθιστώντας την παρουσία τους εκεί ριψοκίνδυνη για τη δημόσια εικόνα τους και την ασφάλεια των αποστολών τους.

