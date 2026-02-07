Στέλιος Κρητικός: «Ένιωσα ότι έκλεισε ο κύκλος με τον Μάρκο Σεφερλή» – Δεν απέκλεισε την απόκτηση και 5ου παιδιού

  • Ο Στέλιος Κρητικός μίλησε για την περίοδο συνεργασίας του με τον Μάρκο Σεφερλή, δηλώνοντας ότι ο Μάρκος είναι «μεγάλο κεφάλαιο» και πως πέρασαν «φανταστικές στιγμές κι υπέροχα χρόνια».
  • Ο ηθοποιός εξήγησε ότι «κάποια στιγμή ένιωσα ότι έχει κάνει τον κύκλο του» στη συνεργασία αυτή, καθώς η δουλειά του δεν είναι μόνο κωμωδία ή επιθεώρηση.
  • Παράλληλα, ο Στέλιος Κρητικός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απόκτησης 5ου παιδιού, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να ακυρώσω κάτι στη ζωή μου και πόσο μάλλον ένα παιδί».
Στέλιος Κρητικός: «Ένιωσα ότι έκλεισε ο κύκλος με τον Μάρκο Σεφερλή» – Δεν απέκλεισε την απόκτηση και 5ου παιδιού

Για την περίοδο που συνεργαζόταν με τον Μάρκο Σεφερλή και τη στιγμή που ένιωσε ότι ο κύκλος έκλεισε και χώρισαν οι δρόμοι τους μίλησε ο ηθοποιός Στέλιος Κρητικός στην εκπομπή After Dark στο Open όπου ήταν καλεσμένος μαζί με τους γιους του στο After Dark στο Open, ενώ σε ερώτηση αν σχεδιάζει και 5ο παιδί, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο!

«Ο Μάρκος είναι μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ, έχουμε περάσει φανταστικές στιγμές κι υπέροχα χρόνια με μεγάλες επιτυχίες. Δεν έχω κάτι αρνητικό να προσθέσω σε αυτό. Κάναμε με τον Μάρκο το δύσκολο, ήμασταν 6-6,5 χρόνια. Δουλέψαμε και ταιριάξαμε πάρα πολύ. Έχω να θυμάμαι πολύ ωραία πράγματα. Κάναμε τον γύρο του κόσμου. Ζήσαμε πολύ όμορφα», δήλωσε ο Στέλιος Κρητικός για τη συνεργασία του με τον δημοφιλή κωμικό.

«Κάποια στιγμή ένιωσα ότι έχει κάνει τον κύκλο του, ότι πρέπει να αλλάξω τα δεδομένα μου γιατί η δουλειά μας δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο κωμωδία ή επιθεώρηση. Νομίζω ο δρόμος μου απέδειξε ότι έκανα το σωστό», συμπλήρωσε.

Ο Στ. Κρητικός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνει ξανά πατέρας αλλά οι γιοι του αντιδρούν

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας για πέμπτη φορά, ο ηθοποιός σχολίασε: «Δεν μπορώ να ακυρώσω κάτι στη ζωή μου και πόσο μάλλον ένα παιδί. Αυτό όμως, δεν εξαρτάται μόνο από εμένα, οπότε δεν μπορώ να πω όχι σε κάτι που πραγματικά με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο. Αφήνω αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω».

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο γιους από τον πρώτο του γάμο, με την οικογένειά του να μεγαλώνει όταν γεννήθηκαν οι δύο κόρες που απέκτησε με τη νυν σύζυγό του.

