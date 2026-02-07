ΗΠΑ: Ο γιος του γνωστού ράπερ Lil Jon βρέθηκε νεκρός σε λίμνη – «Είμαι συντετριμμένος»

Σύνοψη από το

  • Ο γιος του γνωστού ράπερ Lil Jon, Nathan Smith, βρέθηκε νεκρός σε λίμνη στην πολιτεία της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, σε ηλικία 27 ετών.
  • Ο ράπερ επιβεβαίωσε την απώλεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας πως είναι «εξαιρετικά συντετριμμένος» από τον τραγικό χαμό του 27χρονου γιου του.
  • Η σορός του Nathan Smith βρέθηκε στη λίμνη του Mayfield Park, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και η έρευνα συνεχίζεται.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Ο γιος του γνωστού ράπερ Lil Jon βρέθηκε νεκρός σε λίμνη – «Είμαι συντετριμμένος»
Φωτογραφία: AP

Ο ράπερ Lil Jon ανακοίνωσε με θλίψη τον θάνατο του γιου του, Nathan Smith, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πολιτεία της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, σε ηλικία 27 ετών.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την οικογένεια και τους κοντινούς φίλους του μουσικού, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ράπερ επιβεβαίωσε την απώλεια λέγοντας ότι είναι «εξαιρετικά συντετριμμένος» από τον τραγικό χαμό.

«Η μητέρα του, Nicole Smith, κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι. Ο Nathan ήταν ο πιο καλός άνθρωπος που θα μπορούσες ποτέ να γνωρίσεις», ανέφερε.

«Ήταν απέραντα στοργικός, στοχαστικός, ευγενικός, παθιασμένος και με ζεστή καρδιά — αγαπούσε την οικογένειά του και τους φίλους του στη ζωή του στο έπακρο».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LIL JON (@liljon)


Λίγο πριν από το μεσημέρι, η σορός, που πιστεύεται ότι ανήκει στον Smith, βρέθηκε στη λίμνη του Mayfield Park με τη βοήθεια δυτών από το Τμήμα Πυροσβεστικής της κομητείας Cherokee.

Ο Smith, που χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό όνομα DJ Young Slade, είχε δηλωθεί αγνοούμενος στις 3 Φεβρουαρίου, αφού έφυγε από το σπίτι του αφήνοντας πίσω το κινητό του τηλέφωνο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lil Will (@whoislilwill)


Τότε, η αστυνομία είχε αναφέρει ότι ενδέχεται να ήταν σε κατάσταση σύγχυσης.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ταυτοποίηση του σώματος εκκρεμεί από το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Fulton και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί.

