Αντετοκούνμπο: Έγινε μέτοχος της Chelsea FC Women και στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi – Επενδύει στις γυναίκες και την τεχνολογία

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διευρύνει τις επενδυτικές του δραστηριότητες, εντάσσοντας τον εαυτό του στο επενδυτικό σχήμα της Chelsea FC Women, ενώ, παράλληλα, έγινε μέτοχος της πλατφόρμας προβλέψεων Kalshi.
  • Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στο επενδυτικό σχήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών της Τσέλσι, δηλώνοντας πως «είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεισφέρω στο μέλλον υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τον αντίκτυπο στον γυναικείο αθλητισμό».
  • Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο έγινε μέτοχος της υπηρεσίας αγορών προβλέψεων Kalshi, τονίζοντας πως «αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να διαμορφώσω τις δικές μου» απόψεις.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού τελικά παρέμεινε στο roster των Μπακς και έβαλε τέλος στα σενάρια περί ανταλλαγής του, διευρύνει τις επενδυτικές του δραστηριότητες, εντάσσοντας τον εαυτό του στο επενδυτικό σχήμα της Chelsea FC Women, ενώ, παράλληλα, έγινε μέτοχος της πλατφόρμας προβλέψεων Kalshi.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εντάσσεται στο επενδυτικό σχήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών της Τσέλσι.

«Η ιστορία της Chelsea μιλάει από μόνη της, και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεισφέρω στο μέλλον υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τον αντίκτυπο στον γυναικείο αθλητισμό», έγραψε ο Αντετοκούνμπο σε ανάρτηση στα social media.

Η Chelsea FC Women βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση της Women’s Super League με 27 βαθμούς, προσπαθώντας να κατακτήσει τον τίτλο για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.

Οι προηγούμενες εμπλοκές του με ομάδες

Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι άγνωστος στον χώρο των επενδύσεων σε ομάδες, σημειώνει το Bleacher Report, καθώς έγινε μειοψηφικός μέτοχος της ομάδας Nashville SC του MLS, τον Μάρτιο του 2023, και εντάχθηκε στο επενδυτικό σχήμα των Milwaukee Brewers το 2021.

Επενδύει στην πλατφόρμα Kalshi

Παράλληλα, ο σταρ των «ελαφιών» ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έγινε μέτοχος της υπηρεσίας αγορών προβλέψεων Kalshi.

«Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από απόψεις. Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να διαμορφώσω τις δικές μου», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο σε ανάρτηση στα social media. «Σήμερα εντάσσομαι στην Kalshi ως μέτοχος».


Με αυτή του την κίνηση, σύμφωνα με το The Athletic, ο Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος παίκτης του NBA που επενδύει απευθείας στην εταιρεία, η οποία προσφέρει χρηματοοικονομικά συμβόλαια σε προβλέψεις αθλητικών αποτελεσμάτων, όπως, μόλις αυτήν την εβδομάδα, το αν ο δύο φορές MVP θα γίνει trade πριν από την προθεσμία της Πέμπτης.

Η Kalshi δήλωσε ότι ο Αντετοκούνμπο θα συνεργαστεί με την εταιρεία σε ζωντανές εκδηλώσεις, στο μάρκετινγκ και άλλες δραστηριότητες.

Η δραστηριότητα της Kalshi

Η εταιρεία δημιουργεί αγορές τύπου «ναι ή όχι» σε πολλούς τομείς, όπως η πολιτική και ο πολιτισμός – για παράδειγμα, το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κ.α. Στον αθλητισμό, αποτελέσματα όπως ποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει τον τίτλο του NBA συνδέονται με σκοπό να προσελκύσουν χρήστες και στις δύο πλευρές κάθε πιθανού αποτελέσματος.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kalshi (@kalshi)


Η Kalshi θεωρείται χρηματοοικονομική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης και όχι υπηρεσία τυχερών παιχνιδιών, και επομένως δεν υπόκειται στους κανόνες των κρατικών επιτροπών τυχερών παιχνιδιών, αναφέρει το The Athletic.

«Ως ενεργός παίκτης στο NBA, ο Αντετοκούνμπο θα απαγορεύεται να πραγματοποιεί συναλλαγές σε αγορές που σχετίζονται με το NBA, σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους υπηρεσίας της Kalshi που απαγορεύουν τη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης και τη χειραγώγηση της αγοράς», ανέφερε η δήλωση της Kalshi.

