Λειψυδρία: Οι προκλήσεις για το νερό στην Αττική – Τι αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που έδωσαν προσωρινή ανάσα στα αποθέματα νερού της Αττικής, τα επίσημα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία – εξάλλου το «καμπανάκι» χτυπούσε ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025. Σύμφωνα με δεδομένα της ΕΥΔΑΠ, που καταγράφει συστηματικά τα αποθέματα στους ταμιευτήρες από το 1985, σήμερα αυτά φτάνουν τα 560 εκατ. κυβικά μέτρα, όταν ένα χρόνο πριν ήταν 667 εκατ. και δύο χρόνια πριν ξεπερνούσαν τα 900 εκατ. κυβικά μέτρα.

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια αλήθεια που δύσκολα αγνοείται: η κλιματική κρίση που εξελίσσεται παγκοσμίως μεταφράζεται σε κρίση νερού και λειψυδρίας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Αθήνα ή στην Ελλάδα – πλήττει πολλές περιοχές του πλανήτη, με ιδιαίτερη ένταση στις μεσογειακές χώρες, όπως η χώρα μας.

Στην Αττική, όπου ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, η πίεση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και η ανάγκη για επαγρύπνηση ιδιαίτερα επιτακτική.

Πτώση εισροών και πίεση στην κατανάλωση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πτωτική τάση στις εισροές των ταμιευτήρων, λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και παρατεταμένων περιόδων ανομβρίας.

Την ίδια στιγμή, η ημερήσια κατανάλωση παραμένει σταθερή, γύρω στο 1 εκατ. κυβικά μέτρα, αυξάνοντας τις πιέσεις κυρίως στην Πολιτεία και την ΕΥΔΑΠ, οι οποίες έχουν την ευθύνη όχι μόνο για την επάρκεια, αλλά και για την ποιότητα του νερού που καταναλώνει η Αθήνα.

Συλλογική ευθύνη

Η διαχείριση του νερού, όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τη σοβαρότητα που αρμόζει στο θέμα, απαιτεί ευθύνη από όλους. Πρόκειται για μία μάχη στην οποία κανείς δεν περισσεύει και όλοι έχουμε ρόλο, από τον απλό οικιακό καταναλωτή έως το ίδιο το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες, την κοινωνία.

Σύμφωνα με παράγοντες της ΕΥΔΑΠ, η συζήτηση για το νερό δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές αντιδράσεις ή σε συγκυριακές αφορμές για αντιπαραθέσεις και κυρίως, δεν μπορεί να παραμένει στα λόγια. Χρειάζονται υπεύθυνες και γρήγορες αποφάσεις, επενδύσεις και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και συνειδητή στάση της κοινωνίας το οποίο είναι ουσιαστικά μονόδρομος.

Το επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ καλείται να διασφαλίσει όχι μόνο τη σημερινή επάρκεια νερού, αλλά και τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της Αττικής τα επόμενα χρόνια, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την Εταιρεία, η απάντηση σε αυτή την πρόκληση είναι ένα εκτεταμένο, ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που αφορά σε διαφορετικούς άξονες δράσης, από την αντικατάσταση παλαιών αγωγών και τη μείωση των διαρροών έως την ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων, την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην εξοικονόμηση του νερού, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση όπου αυτό επιτρέπεται.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτελούν τη βασική προϋπόθεση ώστε το νερό να συνεχίσει να φτάνει με ασφάλεια και επάρκεια στα νοικοκυριά στις επιχειρήσεις και στους δήμους της Αττικής.

Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, αν κάποιος ισχυριζόταν ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να υποστηριχθεί με έσοδα που παραμένουν βαλτωμένα τα τελευταία 17 χρόνια, μάλλον θα ήταν για λόγους εντυπωσιασμού ή κοινωνικής συζήτησης.

Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων, έπειτα από 17 χρόνια αμετάβλητων χρεώσεων, και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα κάθε ευρώ που δίνει ο πολίτης, ήρθε για να στηρίξει κρίσιμα έργα που διασφαλίζουν ότι δεν θα πούμε το νερό νεράκι.

Βέβαια, ακόμα και το γεγονός ότι μετά την αναπροσαρμογή αυτή, τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ παραμένουν τα χαμηλότερα μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, ενισχύουν περισσότερο το επιχείρημα ότι η αναπροσαρμογή και δίκαιη ήταν, και αναγκαία.

Το νερό της Αττικής δεν είναι ανεξάντλητο, ούτε δεδομένο. Η ευθύνη για τη διαφύλαξή του είναι συλλογική και αφορά τόσο την Πολιτεία και τους θεσμούς όσο και τους πολίτες. Η έγκαιρη δράση σήμερα είναι η μόνη ασφαλής επιλογή για να αποφευχθούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον καταλήγουν οι παράγοντες της ΕΥΔΑΠ.