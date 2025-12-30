ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Πρόγραμμα 2,5 δισ. για θωράκιση της Αττικής από τη λειψυδρία

Σύνοψη από το

  • Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη ΡΑΑΕΥ. Οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες, αλλά αναπροσαρμόζεται το πάγιο κατά 1 ευρώ τον μήνα στην ύδρευση και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ τον μήνα στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).
  • Μειώνεται το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ για τους δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων, καθώς μηδενίζεται το πάγιο. Η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων και εντός Ελλάδας.
  • Οι αναπροσαρμογές αφορούν αποκλειστικά στην κάλυψη αναγκαίων έργων υποδομής για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων της ΕΥΔΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ένα επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη θωράκιση της Αττικής από τη λειψυδρία και τα ακραία φαινόμενα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Μόρνος- λειψυδρία
Χωριό Κάλλιο

Με ανακοίνωσή της, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τις επικείμενες αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος και της πενταετούς ρυθμιστικής περιόδου και αναμένονται να ισχύσουν έως το 2029.

Τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2026

Oι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Αναπροσαρμόζεται μόνο το πάγιο, κατά 1 ευρώ τον μήνα στην ύδρευση και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ τον μήνα στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).

Η εφαρμογή των νέων παγίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026, αναλογικά με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να προσφέρει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και το φθηνότερο μεταξύ άλλων πόλεων εντός της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, «μειώνεται το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ για τους δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων (ΕΕΤ, πολύτεκνοι, υπερήλικες), καθώς μηδενίζεται το πάγιο και οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν ίδιες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η κοινωνική πολιτική της ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο νερό», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, για περισσότερα από 15 χρόνια τα τιμολόγια παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε σημαντικά, ο σωρευτικός πληθωρισμός ξεπέρασε το 28%, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επιβαρύνουν σημαντικά το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η αναπροσαρμογή αυτή αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη αναγκαίων έργων υποδομής, που θα διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και σχετίζονται με την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι στην κλιματική κρίση και τον κίνδυνο της λειψυδρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει: αντικατάσταση παλαιών αγωγών, μείωση διαρροών, ψηφιακή παρακολούθηση δικτύων, έργα ανθεκτικότητας απέναντι στη λειψυδρία και τα ακραία φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Αστικές συγκοινωνίες: Τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα χάρτινα εισιτήρια – Έρχονται τα «ThessTicket»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση κατά 0,13% – Στα 151,52 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:51 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΕΝΦΙΑ: Θα αλλάξει το μοντέλο δόσεων το 2026; – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της 10ης  μηνιαίας δόσ...
07:36 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δ...
07:11 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις σήμερα – Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι προκειμένου να ...
06:39 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ακίνητα: Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις στο Ε9 – Οι κινήσεις που μειώνουν τον ΕΝΦΙΑ έως και 90%

Περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλεί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι