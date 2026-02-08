Τραγωδία στον Έβρο: Δύο νεκροί μετανάστες – Προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι

  • Δύο μετανάστες, ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Έβρου χωρίς τις αισθήσεις τους, με τον έναν να είναι ήδη νεκρός και τον δεύτερο να καταλήγει παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.
  • Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως προσπάθησαν να διασχίσουν τον ποταμό Έβρο.
  • Η στάθμη του ποταμού Έβρου είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, με ορμητικά νερά λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται νεκροψία – νεκροτομή.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Έβρος- ποτάμι

Τραγωδία στον Έβρο. Δύο μετανάστες, ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με το ERTnews, ο ένας ήταν ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος είχε σημάδια ζωής. Όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, κατέληξε.

Η υπηκοότητα των δύο ανδρών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, οι δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Πιθανό προσπάθησαν να διασχίσουν τον Έβρο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρεται να προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο για να εισέλθουν στη χώρα. Η στάθμη του ποταμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι χειμερινές, με ορμητικά νερά στην περιοχή.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

